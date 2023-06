El Resu ya carbura: "É unha loucura, todo fantástico"

El Resurrection Fest tuvo un regreso triunfal con un primer día como nunca antes, con miles de personas congregadas en un recinto más amplio y cambiado con respecto a años anteriores. Esta edición puede ser recordada por muchos motivos y aparte de la buena música uno de ellos será la celebración de Resumonios en la recién inaugurada capilla del festival, donde este miércoles un anticura casó a cinco parejas en divertidas ceremonias.

Con "moita emoción" lo vivía una de las novias, Cristina, de solo 19 años y natural de Ames y a la que acercó al altar su padre, como si de una boda normal se tratase. "Parécenos unha gran experiencia para vivir no festival", decía la joven, que era la primera vez que acudía al evento. Su ya marido Martín, de 24 años y de Santiago de Compostela, ya había acudido antes y comentaba que este oficio era "la preboda" y que lo celebraría "con unos codazos en los pits" de los conciertos.

También veía el festival "mejorado respecto al año pasado" y ambos esperaban vivir a tope esta edición, que nada más empezar "é unha loucura, todo fantástico", añadía ella. Finalizada la ceremonia no faltó la celebración con sus allegados al salir de la capilla y el lanzamiento, en este caso, de quinoa en vez de arroz.

El anticura Pedro Durán ofició la boda, que sigue el esquema de la liturgia católica aunque con un discurso bien diferente. "No queremos que nadie se sienta ofendido, es una ceremonia para pasarlo bien, siguiendo la filosofía del Resu y sin herir a nadie", comentaba el particular sacerdote, quien añade que estas bodas son "un recuerdo entrañable para parejas que son fanáticas del Resu por mil y una razones".

Los Resumonios tienen también de particular que tras el intercambio de los anillos, especiales para la ocasión, los novios tienen que hacer un riff de guitarra imaginario y al final se llevan un certificado, una foto que se hacen la misma capilla, unas púas y el logo del Resu partido en dos, "como un corazón que se une y cada miembro de la pareja se lleva una mitad".

La primera jornada de festival tuvo un gran ambiente desde la apertura de puertas, con miles de personas dispuestas a disfrutar de los primeros conciertos.

Había gente que acudía por primera vez, como Aintzane Garmendia de Irún, que a punto de cumplir 22 años se animó a acudir sola al festival. "Vengo totalmente sola. Hace tiempo que quiero venir, la pandemia me lo canceló y esta era la oportunidad. Había un montón de grupos que me molaban y dije: ahora o nunca", comenta la joven, que tenía ganas de ver a Messuggah, Landmvrks, Jesus Piece y Slipknot.

Acude en un viaje organizado y pernocta en el Glamping al lado del recinto. "Al principio ha sido mucha locura, pero ahora ya estoy más tranquila y con ganas de ver a los grupos", reseñaba.

De Navarra venían por primera vez otras dos chicas, Bego Castro y Oskia Lizaso, con un grupo de siete amigos. "Yo vi principalmente que estaban Slipknot y Ghost y dije: este es el año. También vengo por Megara, que los amo", dice Bego, que ve "el panorama muy bueno. Estamos a tope, muy contentos de estar aquí porque el festival tiene muy buena pinta".

A su amiga le gustaba "todo". "Sí es verdad que Slipknot y Ghost me llaman más la atención pero me da igual en qué concierto meterme", decía la joven, que había intentado venir otras dos ocasiones y temía "que se gafara por tercera vez, pero este es el año".

La mayoría en el Resu sin embargo son repetidores, como Iván Pozuelo, que se crió en Viveiro y no falló a ninguna edición. «Ya es una cita fija en la que estar y hay que disfrutarlo desde el primer día. Que hayan montado un festival así en el pueblo es la hostia», comenta este asistente procedente de Corrubedo que tienes ganas de ver a Ghost o Powerwolf.

Otros que acuden siempre desde Asturias son Miguel Suárez y su hijo Illán, al que se ve crecer de edición en edición con su característica cresta. "Ya vine al festival en la barriga de mamá. Me gusta la música y del Resu de este año los que más son Pantera y Slipknot", dice el chaval de 12 años.

Su padre recuerda que viene desde la segunda edición y que sumó a su hijo a la afición. De hecho cuenta que la cresta del niño viene de ver en el Resu a The Casualties, banda de punk de New York: "Quedó flipando con la cresta de Jake Kolatis y quiso ponerse una, y cuando volvieron The Casualties al Resu y vieron al niño desde el escenario le regalaron una camiseta y se hicieron una foto". De hecho, de vez en cuando se whatsappean con el músico.

En la zona de mercado, que este año vuelve al festival, está entre otros la lucense Verónica Marí con su marca Sopa de Nuez.

"Yo tengo un producto muy diferente a la estética del Resu, pero es una maravilla poder estar aquí y ver todo este ambiente", comenta la creadora, que trae "una parte de ilustración en camisetas y otra parte confeccionada con tejidos de los años 90 hacia atrás".

Se muestra muy contenta en el festival, "no esperaba que hubiera tantísima cantidad de gente ya el primer día. Este año decidieron entrara a cañón, sin fiesta de presentación, y está siendo maravilloso", afirma.