El Resurrection Fest pone este lunes a la venta, a partir de la una de la tarde en su página web, el resto de abonos para su edición de 2024, tras la venta previa que abrió en octubre cuando todavía no se conocía el cartel.

También se podrán adquirir las parcelas de la acampada de pago Resucamp, que volverá a estar junto a la playa de Area.

El festival agotó las ofertas de entradas que sacó hace unas semanas para sus fans más fieles, los que van al evento con independencia de los grupos que acudan o que confían en el buen hacer de la organización en cuanto al cartel, que desveló esta semana con los grandes atractivos de Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, The Offspring, Alice Cooper o Machine Head para el evento que se celebrará del 26 al 29 de junio en Viveiro.

En cuanto al Resucamp, que es la zona de descanso oficial y desde la que hay líneas de autobús directas hasta el recinto, avanzan que contará con una programación de actividades paralela durante todo el festival.