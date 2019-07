El Resurrection inicia un camino de récord con 16.000 personas en el primer día

El Resurrection Fest batió el récord de personas en su jornada inaugural pues fueron unas 16.000 las que asistieron ayer a los primeros conciertos de una edición que se espera más multitudinaria que ninguna, con unos 100.000 asistentes entre los cuatro días que dura un evento que genera 2.000 puestos de trabajo y que tiene al completo a todos los hoteles de la comarca.

El festival vendió entradas en 44 países y uno de los asistentes foráneos que se encontraba este miércoles en el recinto era Daniel Peña, un chileno que se estrenaba en el festival. "Lo que más me animó a venir fueron las bandas tan buenas que hay en el cartel", indicó.

También podían escucharse acentos de todos los rincones de España. Uno de ellos era el de Jota Pérez Romero, de Vallecas (Madrid), quien explicó que fue por primera vez al Resu cuando se celebraba en O Cembedo y que repite experiencia tanto por el buen cartel como por el ambiente del festival.

Gustavo Herrero: "Cada año el festival se supera: esto es una locura"

Gustavo Herrero, en este caso procedente de Segovia, ya repite experiencia por tercera vez: "Cada año el festival se supera, es una locura", decía. Otros debutan en el festival como la santiaguesa Melania Castro, que entró al recinto del festival con altas expectativas después de que sus amigos acudieran en anteriores ocasiones. "Lo estamos pasando genial", comentó.

Los más veteranos en el Resurrection Fest destacan el buen ambiente que se respira en todas las ediciones. Alejandro Fernández, un joven procedente de Ferrol, apuntó que su grupo de amigos llegó a Viveiro el pasado martes: "Destaca mucho el ambientazo que hay en nuestro cámping, en el parque de Covas. Me esperaba algo totalmente distinto y la verdad es que me ha encantado. Hay muy buen rollo y muchísimo compañerismo entre todos los campistas", aseguró.

Los vivarienses Back in Town abrieron esta primera jornada del festival en la que también actuaron Archivo Adxunto, Devil in Me, Bury Tomorrow, Municipal Waste, Ignite y Kvelertak.