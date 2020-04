El Resu espera la "decisión de las autoridades" para confirmar si se celebra o no

La organización del Resurrection Fest está esperando “las decisiones que tomen las autoridades” para poder dar “noticias definitivas” sobre la celebración del festival, cuya decimoquinta edición este año estaba prevista del miércoles 1 al sábado 4 de julio en Celeiro (Viveiro).

“Somos conscientes de la situación actual y para nosotros la salud y la seguridad de los asistentes al festival, artistas y trabajadores primará sobre todo”, dicen desde la organización, que espera poder informar “en los próximos días” sobre “el festival y las entradas”. También agradecen la “paciencia” de las miles de personas que tenían previsto asistir y que en esta ocasión agotaron los abonos en tiempo récord. Se esperaba la edición más multitudinaria, tras rebasar el año pasado la barrera de los 100.000 asistentes entre los cuatro días.

Todo apunta a una cancelación o aplazamiento del evento, en la línea de lo que están haciendo otras citas masivas en el país y también los grandes festivales europeos del género, con los que el Resu comparte a algunos grupos de su cartel. El multitudinario Hellfest en Francia previsto para junio ya anunció su aplazamiento para 2021 y en Alemania también se cancelaron citas referentes como el Wacken Open Air o los Rock Am Ring y Rock Im Park.

GIRA CANCELADA. Los organizadores del Resu lanzaron este comentario sobre el festival al anunciar este martes la cancelación de la gira Special Route Resurrection con While She Sleeps, Motionless in While, August Burns Red, Crystal Lake, Higher Power y Shypes prevista para el 23 de junio en Barcelona. “Se ha cancelado debido a la situación actual y la consiguiente cancelación de las giras respectivas de cada banda”, dicen los promotores, que esperan “poder contar con ellas el año que viene en un formato similar”.

Los que hayan adquirido las entradas para estos conciertos deben solicitar la devolución del importe enviando un correo a [email protected]