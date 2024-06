El Resu: la energía de Viveiro

Otro año más, y van 19, llega la hora del metal a Viveiro, de las masas y el ambiente que le cambia el paso con energía y un repertorio de público repartido por playas y casas de toda la comarca, detrás de un extensa nómina de estrellas estadounidenses, con fuerte presencia californiana en esta ocasión.

Probablemente, el Resu 2024 se recordará por la teatralidad y voz ronca de Alice Cooper. De seguir el guión de sus giras y lágrimas negras, es una gran oportunidad para acercarse a quien se ha forjado una marca en el rock.

Alice Cooper, para empezar

Mañana Cooper aterriza en Viveiro para presentar el disco ‘Road’ que lanzó el pasado año y con el que este músico estadounidense lleva girando desde entonces por Norteamérica. En una de las canciones de ese álbum, ‘I’m Alice’, se define como “un maestro de la locura y el sultán de la sorpresa”. También el padre del miedo. Un profesional del escenario con cinco décadas de oficio bajo el maquillaje, prendas femeninas y la villanía como reclamos pues además de letras y notas ha necesitado de ciertas extravagancias del género del horror para presentarlas. Su llegada era cuestión de tiempo.

Los espectáculos de Cooper siempre exploran el horror. EFE

Y el regreso de Dave Mustaine

Alice toca antes de hacerlo el viernes en Barcelona y el Resu trae el sábado a uno de sus grandes admiradores y amigos. David Mustaine, líder de Megadeth actuará de nueve a diez en uno de los regresos que siempre piden los fans. Mustaine, exguitarrista de Metallica, lo hará antes del debut de Avenged Sevenfold, banda de metalcore originaria asimismo de California que se estrena aquí tras años en las quinielas. No es extraño que el responsable de comunicación del festival, Esteban Girón, destaque que “este año es el de más cabezas de cartel internacionales por día, no solo disfrutaremos de una gran estrella cada jornada sino que tocarán al menos dos”. Y pone el ejemplo del arranque desde el escenario principal al Ritual Stage y entre las siete de la tarde y la medianoche pasarán, uno a continuación del otro Alice Cooper, Machine Head (también californianos) y a Kerry King, el guitarrista de Slayer, nacido en Los Ángeles y muy reconocido en el thrash metal. King canceló los conciertos de Madrid y Barcelona, pero no en Viveiro. Y después se subirá la banda punk canadiense Sum 41 para más energía si cabe.

Esteban Girón, responsable de Comunicación del Resu. JM ÁLVEZ

La locura japo-germana

Si va a ser el Resu de algunos grandes nombres junto a Corey Taylor (que esta vez no viene con Slipknot) y The Offspring en el escenario grande del viernes, muchos fans tienen detrás de la oreja cierta intuición de que se lo pasarán en grande el sábado con dos bandas llegadas una de Japón y otra de Alemania y en cuya música la electrónica tiene un lugar muy destacado: Electric Callboy y Babymetal. Estas son tres chicas, Suzuka Nakamoto, Moa Kikuchi y Momoko Okazaki que no solo entretienen a los japoneses sino a un montón de fanáticos en todo el mundo que aderezan sus ratos musicales o de videojuegos con mezclas de pop y música metal. Seguramente se mezclen con los desbarres que a continuación servirán los Callboy pues han colaborado en algún tema como ‘Ratatata’ este mismo año.

De Comeback Kid a Accept

Entre las bandas que levantan el nivel en escenarios como el Ritual y el Chaos, Comeback Kid y Biohazard estarán el miércoles. Y sabemos de buena tinta que Death Before Dishonor, Urne y Long Distance Calling arrastran público, mientras que el viernes será el día de Accept, Drug Church, Hexis y Graveyard. Con el cierre del sábado para Fear Factory, Zulu, Cro-Mags y Shadow of Intent.

Kerry King actúa mañana a las 23.00 horas. EFE

El espectáculo final para el 2025

El llamado Endshow también denota las ansias de la organización por plantarse ya en el 20 aniversario, ocasión muy especial. En dicho espectáculo sobre la medianoche del sábado, se presume que habrá más luces, fuego, pirotecnia, música y vídeo que el que se gasta la orquesta Panorama. Aunque la concesión más pop del festival, Bring me The Horizon, llegan con un renovado espectáculo para el escenario grande, tras despedir la pasada edición a un buen nivel, sin Korn. Eso sí, esta vez los más jovencitos se quedan sin ver a Bad Omens, al cancelar toda su gira. Quizás como novedad y para paliar los caprichos o difícil agenda de los artistas con sus fans, la organización esta vez ha lanzado los podcast, que dejarán recuerdos, aunque no sean autógrafos.

Desde aquel 2006 con Sick of it All

El festival, recordemos, nació en 2006 con grupos como Sick of it All, y subió peldaños con Slayer y Trivium en 2013, pasando en 2016 y 2017 a contratar a Iron Maiden, Bad Religion, The Offspring, Volveat, Motörhead o Rammstein.