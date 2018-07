El Resu congrega en Viveiro a 80.000 almas, cinco veces la población de la ciudad

Más de cien bandas, entre ellas Kiss y Scorpions, conforman el cartel de la decimotercera edición del Resurrection Fest, que se celebra del 11 al 14 de julio en Viveiro y que destaca como uno de los festivales de rock "más internacionales" de España. La alcaldesa, María Loureiro, calcula, en base "a las entradas vendidas", que se pasarán por el municipio mariñano "más de 80.000 personas", quintuplicando así su población de 16.000 habitantes.

El campo de Lavandeiras de Celeiro acogerá este festival, que acaba de ser reconocido con el sello Galicia Calidade y que prácticamente ha despachado todos los billetes. Además de algunos de los últimos conciertos de formaciones tan veteranas como los estadounidenses Kiss y los alemanes Scorpions, sonarán a orillas del Cantábrico formaciones como Ghost, Jello Biafra and The Guatánamo School of Medicine o la superbanda Powerflo, que sonará en la fiesta de calentamiento.

El próximo lunes 9, dos días antes de que arranque, según aventura la regidora local, "ya empieza a venir gente", sobre todo "a acamparse" en aquellas zonas acondicionadas por el Ayuntamiento.

Así, Loureiro acreditó ayer, igualmente, que ya "están todas las plazas hoteleras ocupadas, no solo de Viveiro sino de toda la comarca de A Mariña e incluso de Vilalba".

De este modo, la alcaldesa reconoce que dicho festival, "único en España y en Galicia", supone una "publicidad impagable" para el municipio. Es un evento "que está a nivel internacional, tuvo varios premios. Es el único de estas características en España y en Galicia", presume.

Sobre todo, Loureiro destaca que "lleva el nombre de Viveiro" y que "mucha gente" conoce el municipio "por el Resurrection". "Esa es una publicidad impagable, y esto hace que mucha gente que no iba a venir en su vida aprovecha para ir al festival y repite visita a Viveiro. Es una forma de atraer gente", remarca.

En cuanto al impacto económico, Loureiro admite que "es muy importante", al tiempo que pone el acento en los puestos de trabajo "directos e indirectos" que se generan: "Solo para el recinto, son 200 personas ocupadas".