El Resu congrega a 12.000 personas en su fiesta de presentación

El Resurrection Fest tuvo el mejor arranque de su historia con la fiesta de presentación de este jueves a la que según confirmó la organización asistieron 12.000 personas, 2.000 más de la edición anterior. Por el segundo escenario, el Ritual Stage, desfilaron nombres propios como Ministry, Powerflo, The Qemists, Riot Propaganda o Jello Biafra and The Guantanamo School of Medicine, pero también hubo hueco para grupos nacionales como los asturianos Teksuo o los gallegos Golpe Radikal, estos últimos encargados de abrir el festival.

Originarios del municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal, sus componentes, Subi, Richi, Corsario y Le Marc deleitaron con sus letras que imprimen denuncia y crítica social acompañadas de un estilo al más puro hardcore. El bajista de la banda, Richi, se mostraba "muy contento de actuar por primera vez en el Resu" ya que llevan viniendo como público desde hace ocho años y a partir de ahora esto ya pasa a formar parte "de nuestra vida como banda", destacó. La agrupación presentaba su segundo disco, Sombras, compuesto por diez temas cuyas letras hablan sobre algunos problemas actuales como los incendios en Galicia.

La jornada de arranque ya dejó entrever la pasión con la que los miles de asistentes viven una cita que se ha convertido en todo un referente en Europa y que este año tendrá público de 35 nacionalidades. Muchos de los presentes ayer ya son veteranos en tierra gallega, como es el caso del matrimonio formado por José Montero y Gloria Pereiro que llegaron desde Barcelona y es el tercer año que asisten. Fieles seguidores del rock, pasaron anteriormente por el Download en Madrid y el Rock Fest de Barcelona. Sus inquietudes "por conocer bandas nuevas" es lo que les mueve a repetir en Viveiro, una ciudad en la que, además suelen disfrutar "de su buena gastronomía" .

En el medio de la multitud no puede faltar Iván Pozuelo, un vivariense que vio nacer el festival en el año 2006. Acompañado por su pareja, Fanny Ferreño, destacan que para ellos "el Resu es una cita segura en el calendario". Con experiencia en otros eventos de rock, aseguraron, sin dudas, que la organización del festival de Viveiro "está muy por encima" de la de otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona. De hecho, aquí se encuentra gente "de todas la partes del mundo" que se mueve por la música. Con gran convicción, Pozuelo afirmó con orgullo que el Resurrection Fest "puso a la ciudad mariñana en el mapa".

De Navarra y Barcelona llegaron Pablo, Alfonso, y Jorge, junto a otros colegas. Cerveza en mano, se estrenaron en un festival "del que ya tenían buenas referencias". De la cita gallega les gusta "que la organización apuesta por grupo noveles y no se centra solo en bandas ya consolidadas". Aprovecharán su estancia en la ciudad para degustar especialidades de la zona.

DECORACIÓN. Los asistentes a la fiesta de presentación pudieron ver la nueva decoración del recinto, que este año incorpora nuevas esculturas que realizó la empresa local Futures. Según detalla su propietario, Alberto García, se trata de una guitarra de 5,90 metros "réplica de una Ibanez hecha a escala proporcional", realizada en hierro y pintada como una vaca para darle un toque gallego; un micrófono de 4 metros de altura para Monster, "tipo micro antiguo, hecho con una estructura de hierro y la parte superior de poliestileno fresado y tallado"; una escultura photocall para Thunderbitch hecha en chapa, PVC y con dos rótulos luminosos, y el decorado frontal de uno de los bares de Estrella Galicia, con "unos logotipos hechos en relieve con un efecto oxidado".

Todo esto se suma a las esculturas de anteriores ediciones, que repiten, como la calavera de la zona Pandemonium, el ciervo de Jagger, el pórtico de la entrada, el logo de la doble R o la calavera de Motörhead.

INCIDENCIAS. El operativo de los distintos cuerpos de seguridad arrancó sin incidencias reseñables en la primera jornada de festival.

77.000 EUROS DE LA XUNTA. Por otro lado el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, dijo ayer que el Ejecutivo autonómico aporta 77.000 euros para el festival, 47.000 a través de Agadic y el resto por otros acuerdos y convenios, además de la colaboración en el dispositivo de emergencias.