El Resu confía en el 2021 y fija su cartel de cuatro días incorporando a Sabaton

El Resurrection Fest prevé recuperar la normalidad el próximo verano y, a pesar de que otros festivales europeos aún albergan dudas sobre su celebración, ha publicado el cartel del 2 al 5 de junio por días y con nuevas incorporaciones como Sabaton o Bullet For My Valentine, que retornarán tras cinco años desde su último concierto en España para presentar sus últimos trabajos.

En sus redes sociales, y ante las múltiples consultas, la organización suele aclarar a sus fans que, pese a la cancelación de la edición del pasado verano por causa de la pandemia, pocas han sido las entradas devueltas (menos de un 5%) y ‘volarán’ en cuanto se pongan de nuevo a la venta. "Todavía quedan muchos meses para los festivales de verano y últimamente estamos viendo buenas noticias; confiamos en que se van a poder hacer", decían desde el Resu.

"Además de nuestros cabezas de cartel ya anunciados, nos enorgullece contar con los suecos Sabaton como cabezas de nuestra fiesta de presentación del miércoles, en la que traerán todo su arsenal (nunca mejor dicho) y contarán con la mayor producción que nunca han tenido en España", señalan sobre este grupo que llegarán como concierto estrella del día de apertura del festival en el recinto celeirense de Lavandeiras, el miércoles 2, en el que también actuarán los españoles Hamlet, entre otros.

El resto de días seguirá el guión de lo anunciado ya con System of A Dawn, Korn y Deftones. "Inevitablemente —precisan—, ha habido cambios debido a las modificaciones en las giras de los artistas pero muchísimas bandas repitan, hay grandes sorpresas y los artistas que no están con nosotros lo estarán en un futuro con muchas ganas de venir a Viveiro".

"En nuestro Ritual Stage contaremos con Code Orange, Dark Funeral, Haken, Sylosis, Angelus Apátrida, Vomitory, Neaera, Venighted, Gaerea o Dead Label"

Entre las incorporaciones figura "uno de los referentes del black metal a nivel mundial y banda de culto, Emperor, por fin en Viveiro en nuestro escenario principal. Opeth repetirá en el cartel, al igual que Heaven Shall Burn, Sepultura o Jinjer. Como novedad del Main Stage tendremos a Rise of the Northstar y Spiritbox, y se confirman Caliban, Bleed From Within y Serrabulho".

Para cerrar la programación del escenario principal tendremos de nuevo a Dagoba, Beyond The Black, Eskimo Callboy, Our Hollow Our Home y Deadly Apples", señalan desde el Resurrection Fest. Aunque las nuevas fechas, con adelanto a junio, coinciden con las de exámenes de muchos estudiantes y preferirían acudir a comienzos de julio, la expectación con el regreso del Resu es máxima y el disfrute mariñano del "pulpo, Estrella Galicia y metal" serán para muchos el símbolo de retorno a la normalidad que añoran.

Por ahora, la organización ha desgranado también los artistas que se subirán a los escenarios temáticos. o que retornan tras muchas ediciones: