El Resu está al caer y 75 de las cien bandas de su cartel son internacionales

La 18 edición del festival Resurrection Fest fue presentada este en la Deputación de Lugo, entidad que aporta 150.000 euros como patrocinio, destacando sus organizadores el posicionamiento dentro de los diez festivales más grandes de España y el mayor de rock metal del país, además del nivel del cartel de este año. "Son cen artistas para catro días en catro escenarios e os cabezas de cartel dos días principais son de cita única en España este ano", señaló Iván Méndez, organizador del evento que se celebra en Viveiro del 28 de junio al 1 de julio.

De esas cien bandas, 75 son de fuera de España pero Méndez dice que de cada diez euros invertidos "4 quedan na industria da música e outros 6 devólvense á contorna, cun impacto socioeconómico e mediático que se sitúa en 25 millón de euros para a comarca".

Por su parte, el diputado de Promoción Económica e Social en funciones, Pablo Rivera, destacó que "este festival é unha historia de éxito feita a si mesma, un exemplo do que unha iniciativa dun grupo de afeccionados pode conseguir co respaldo intelixente do Concello e do conxunto das administracións públicas, e o máis importante, da xente", resaltando además el hecho de poder disfrutar en familia "un evento que combina ese acervo cultural co turismo experiencial e tamén coa música. Unha mestura máxica que fai do Resu un evento indispensable e diferente no calendario internacional".

En la presentación también estuvo la alcaldesa de Vvieiro en funciones, María Loureiro, quien valoró "a repercusión do festival na economía local, con días de alta ocupación hoteleira non só en Viveiro, ao mesmo tempo que supón un reto acoller aos milleiros de persoas que trae o Resu". Loureiro agracede el esfuerzo de los organizadores y de las fuerzas de seguridad en esos cuatro días.

Novedades

Sobre las novedades de este Resu que tiene a Ghost, Pantera, Slipknot y Parkway Drive como cabezas de cartel los respectivos días, su responsable indició en el montage de "un bulevar que imita as tendas de discos históricas a nivel mundial, unha igrexa onde a xente poderá casar, concertos secretos de artistas internacionais e unha maior zona de descanso que nunca onde a xente poderá acampar durante o festival e desfrutar de diversas actividades que pronto se desvelarán".