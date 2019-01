El Resu apunta al 'sold out' con solo 900 abonos disponibles

La venta de entradas para el Resurrection Fest marcha viento en popa y a un ritmo más acelerado que en anteriores años por lo que todo apunta a que colgará el cartel de "sold out" para la nueva edición que será del miércoles 3 al sábado 6 de julio. "La venta durante estos primeros meses de preparativos ha sido masiva y ahora mismo solo quedan los últimos 900 abonos. Es la primera vez que ocurre con tanta antelación, todo un hito en la historia del festival", dicen desde la organización, cuando todavía faltan cerca de seis meses para la celebración del evento en el campo de Lavandeiras.

Los organizadores también informan a los interesados de que este año no habrá entradas físicas a la venta y recomiendan "no caer" en webs de terceros no oficiales. Citan en concreto a "Viagogo, donde os pueden estafar con entradas no válidas y no queremos que se repita la situación con decenas de personas a la puerta del festival con entradas falsas", advierten.

Las entradas para el festival se pueden comprar en su página web www.resurrectionfest.es y tienen actualmente un precio de 145 euros el pase de los tres días grandes, de jueves a sábado, -215 euros si es con acceso al área vip Pandemonium- y de 157 euros el abono para los cuatro días, desde el miércoles, que son 227 euros si es con pase Pandemonium.

En cuanto a las entradas de días sueltos, señalan que estarán disponibles "en breves", al igual que las entradas a precio reducido para los censados en Viveiro.

MÁS ZONAS DE ACAMPADA. Por otro lado, los organizadores avanzan novedades en cuanto a las zonas de acampada. Explican que el Resucamp -el área situada justo al lado del recinto- ya no hay sitio al agotarse las plazas de reserva disponibles, y que además del Beachcamp y del Glamping habrá una cuarta zona de descanso de pago, sobre la que todavía no aportan más información.

En cuanto a la principal zona de acampada gratuita, en el parque Pernas Peón de Covas, apuntan que "aumentarán los servicios" y añaden que "habrá más áreas disponibles", aunque de momento no precisan cuáles.

La organización invita a las personas interesadas a hacerse pronto con las entradas para la que será "la edición más grande hasta la fecha", con un cartel que tiene como principal reclamo a Slipknot y que sitúa también en cabeza a Parkway Drive -con único concierto en la Península en 2019 y 2020-, Slayer -único concierto de su gira de despedida en España- y Within Temptation, acompañados de otros como Lamb of God, Gojira, Arch Enemy o Trivium en una lista para la que todavía faltan algunas confirmaciones y que compondrán un centenar de grupos.