El Resu se aplaza hasta junio del 2022 y las entradas adquiridas serán válidas

El festival Resurrection Fest previsto para junio próximo ha sido aplazado hasta el 29 de junio del 2022 debido a la pandemia. La organización espera mantener un cartel similar al ya anunciado, y que encabezaba System of a Down, aunque lo concretarán en próximas fechas.

Los abonos y entradas ya adquiridas para la edición de este año serán válidas para el 2022. Este es el comunicado de la organización a los fans, en la confianza de poder superar este nuevo bache:

El comunicado

"Una vez más y ante todo, queremos agradeceros todo vuestro apoyo, confianza y comprensión tras este último año. Al igual que ha afectado a muchísima gente, para nosotros ha sido el mayor golpe de nuestras vidas como festival, un año terrible en muchos aspectos, pero habéis estado ahí con nosotros esperando por buenas noticias y siguiéndonos. Siempre habéis sido el mejor público de España y año tras año lo seguís demostrando. ¡Gracias, de corazón!Como no podía ser de otra manera y en vistas a la situación actual,. Afortunadamente, creemos que ésta será la definitiva, ya que por fin se ve la luz al final del túnel gracias a la vacunación masiva y esperamos que en los próximos meses volvamos a la normalidad., en el fin de semana habitual de los últimos años. Desde hace semanas [email protected] nos habéis preguntado si se pueden guardar las entradas para la siguiente edición y, en efecto, tal y como ocurrió en 2020,La verdad es que aunque pensábamos que lo más difícil ya había pasado, tras dos años sin poder hacer festivales, nos esperan muchos más meses sin poder volver al trabajo como antaño, ya que la cultura y la industria de la música en directo hemos sido de los peor parados en esta pandemia. Hablamos de pérdidas millonarias y de muchos puestos de trabajo a lo largo del año y durante el evento (casi 4.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos), con un impacto económico en la comarca y sobre todo en Viveiro de más de 17 millones de euros en sólo una semana. Siendo un festival independiente sin nadie detrás que mantenga a flote el barco hace esta travesía mucho más difícil. Por suerte, el año pasado habéis demostrado vuestra fidelidad con un mínimo número de devoluciones, y confiamos en que este año podáis estar ahí de nuevo.Al igual que el año pasado, el 2022 se presenta muy bueno y os podéis esperar un cartel similar al de 2020 y 2021, manteniendo muchísimas de las bandas y con nuevas sorpresas. Será uno de los mejores carteles que jamás hemos tenido, y esperamos anunciarlo próximamente. Además os guardamos una gran sorpresa para este año, así que permaneced atentos.Si no podéis guardar la entrada porque no sabéis si podréis venir el año que viene, pero queréis ayudar igualmente, más adelante habrá una plataforma para poder revender éticamente y de manera segura vuestra entrada a un amigo o familiar que no haya podido comprarla previamente al estar el festival sold-out. Si no podéis venir y no os es posible esperar, también podréis tramitar la devolución de la entrada sin problema. Tenéis más detalles al respecto en la sección de entradas de nuestra página web.Durante estos 15 años hemos pasado por muchos baches y siempre hemos salido adelante con vosotros. Sabemos que 2021 será otro año más de la mano de nuestro público y todo lo malo quedará atrás".