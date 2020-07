El Resu se alía con otros 12 festivales europeos para un gran evento online

El Resurrection Fest se une a otros doce festivales independientes de heavy metal europeos para impulsar en conjunto "un evento online único", el European Metal Festival Alliance (EMFA), que se celebrará del 7 al 9 de agosto con 35 grupos de todo el mundo en cartel. Sabaton, Avatar o Napalm Death protagonizarán algunos de los conciertos, pero en el programa también habrá actuaciones grabadas en exclusiva o entrevistas con los artistas.

Además del Resu forman parte de esta alianza el también español Leyendas del Rock, Bloodstock (Reino Unido), Alcatraz (Bélgica), ARTmania (Rumania), Brutal Assault (República Checa), Dynamo (Países Bajos), Into The Grave (Países Bajos), Metal Days (Eslovenia), Midgardsblot (Noruega), Motocultor (Francia), Party.San (Alemania) y Summer Breeze (Alemania).

Las entradas pueden adquirirse a 6,66 euros en www.MetalFestivalAlliance.com para ver, durante todo el fin de semana —y hasta 48 horas después de la finalización del evento—, conciertos de Sabaton, Avatar, Tesseract, Thy Art Is Murder, Napalm Death, Grand Magus, Beatle Beast y Harakiri For The Sky, en total "ocho espectáculos completos y nunca antes vistos" a los que se suman "dos canciones en directo e inéditas" de Dee Snider. También se podrá ver "una amplia variedad de nuevas actuaciones en vivo grabadas durante el confinamiento exclusivamente para el fin de semana del festival", entre ellas las de los españoles Angelus Apatrida y Lèpoka. Las demás son de Rotting Christ, Butcher Babies, Orange Goblin, Heidevolk, Primordial, King 810, Amenra, Parasite Inc., Alien Weapondry, Venom Prisom, Mass Hysteria, Evergrey, Kampfar, Venom Inc., Unleash the Archers, Legion of the Damned, Dirty Shirt, Gutalax, Kissin’ Dynamite, Evil Invaders, ¡Pendejo!, Der Weg Einer Freiheit, Cult of Fire, Spoil Engine, Svart Crown, Deserted Fear, Dead Lord, Roadkillsoda, Nytt Land, White Walls y Skyeye. Aparte de los conciertos y actuaciones en directo, se emitirán nuevas entrevistas con artistas que "explicarán qué han estado haciendo durante el confinamiento, cómo están viviendo un verano tan extraño, sin festivales, y si hay nuevos trabajos a la vista", como Dee Snider, Biff Byford, Jamey Jasta, Devin Townsend, Winston McCall, Cristina Scabbia, Wednesday 13 o Phil Rind. cien premios. Además, quienes adquieran la entrada entran a participar en el sorteo de cien premios, entre los que hay "la pulsera que dará la posibilidad de acceder a los 13 festivales de la EMFA durante 2021, la posibilidad de elegir a qué festival de los 13 quieres acceder gratuitamente el año que viene o abonos, entradas y descuentos en merchandising". Las posibilidades de ganar algún premio aumentan publicando en redes sociales contenido con el hashtag #emfa2020 "ya que cada publicación será una posibilidad más en el sorteo".

Según destacan desde el Resu, participar en este evento "es la mejor forma de apoyar al asediado sector de los festivales independientes, que no cuentan con el respaldo de grandes fondos corporativos para su supervivencia".