El Resu agota entradas de 'palco y tribuna'

Los abonos Pandemonium están agotados, destaca la organización del Resurrection Fest 2023, agradeciendo a los fans la acogida para una nueva edición del festiva.

"¡Gracias por vuestra confianza y nos vemos en Viveiro! Un año más habéis llenado la zona más exclusiva del festival", indicaron a meses vista de su celebración de finales de junio a principios de julio. En el Resu dará este año su único concierto en España la banda Pantera.

El 1 de julio, precisamente, Viveiro será la tercera parada para Desakato en su gira de despedida que han titulado El año que vivimos intensamente y que comenzará a finales de abril en el Viña Rock de Albacete, para terminar el 11 de noviembre en el Wizink Center de Madrid.

"Significa el adiós de una banda víctima en estos últimos pasos de una de sus mayores virtudes: la honestidad. Una honestidad que les ha llevado a decir adiós cuando han visto que el desgaste físico y emocional no les iba a permitir seguir siendo sinceros consigo mismos, los unos con los otros y, como banda, con su público. Estos son los últimos alientos de los que se habla en Animales Hambrientos. Pero que no suene derrotista: esto es una decisión madurada, una celebración por todo lo conseguido, por todo lo disfrutado", señalan desde el Resu.

"A lo largo de las últimas décadas, Desakato han grabado dos maquetas, seis discos y un EP. Han recorrido nuestro país en centenares de ocasiones. Han comenzado actuando de manera discreta en ciertos festivales, para terminar siendo cabezas de cartel en la inmensa mayoría de festivales de rock del país. No hay festival al que no vaya en el que no vea camisetas de Desakato y no me llene esa sensación de orgullo asturiano y orgullo de amigo. Orgullo de saber que se ha reconocido la sensibilidad artística y el trabajo duro de una banda atípica", indica Esteban Girón, de la organización del Resu.