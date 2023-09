La restricción al consumo de agua sigue en O Valadouro

El Concello de O Valadouro mantiene las restricciones al consumo de agua de la traída municipal. La regidora, la independiente María José Fernández, indica que continuarán con la prohibición hasta octubre, debido a que "temos moitas fugas na rede porque as tuberías son antigas e mentres non chova de maneira continuada e poidamos ter un nivel axeitado nos depósitos, manteremos as restriccións polo menos ata o vindeiro mes de outubro".

La entidad local decidió renovar los depósitos de Ribadela y Budián, además de sustituir de manera progresiva tramos de canalización. "Estamos renovando onde hai moitas roturas. Este verán con tan pouca auga as variacións de presión facían que rebentasen a miúdo as tubaxes, tivemos moitas fugas". Ante esa situación, "temos que facelo de xeito paulatino porque fan falla medios e tempo. O persoal de Obras ten que derivarse para atender estas actuacións no servizo da auga moitas veces", señala.

La alcaldesa explica que "temos instalacións obsoletas e hai que ir actualizándoas pouco a pouco, a maior parte da rede está en malas condicións e hai que renovala, porque non serve de nada parchear, xa que volve rebentar".

María José Fernández considera que la renovación progresiva de la red "é a única maneira de dar un servizo aceptable aos veciños, sei que é molesto, porque hai que cortar a auga un día enteiro, pero así garantimos que non volva dar problema, aínda que fácil non é".