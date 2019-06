El restaurante del museo de Cunqueiro ofrece un menú basado en sus recetas

El restaurante del museo de Álvaro Cunqueiro, en la Praza da Catedral de Mondoñedo ofrece en su carta un menú degustación basado en las recetas del escritor. "O 100% Cunqueiro sacámolo do seu libro de cociña, o único que fixemos foi actualizar un pouco as recetas", explica Bruno Pena, el cocinero de A Horta da Paula, restaurante que ocupa la segunda planta de la casa museo. Este menú está compuesto por ocho platos: ‘Ostra con caldo de galiña’, ‘Sardiña marinada con cítricos’, ‘Choco guisado’, ‘Merluza con guisante de lágrima’, ‘Pichón’, ‘Lengua estofada’, ‘Crema de limón con merengue seco y helado’ y ‘Flan de Cunqueiro’.

"Intentamos buscar o máis característico de Cunqueiro, por iso escollimos o choco guisado e os guisantes lágrima para a merluza, dos que el falaba moito e a lingua estofada, que tamén é unha receta moi tradicional", detalla Pena y añade que "o marinado da sardiña faise cos limóns da horta da casa e o pichón quere darlle ao menú o toque de caza e pensando tamén nese Mondoñedo con pasado medieval e no que había moitos palomares".

Además de este menú degustación, el restaurante seguirá ofreciendo el que tenía en su otra ubicación en la Praza do Concello, una cocina que seguirá muy presente en esta nueva etapa. "A nosa cociña vai seguir sendo a mesma", reconoce Pena, que explica que hacerse cargo del restaurante del museo responde a una oportunidad "que non se podía deixar pasar". "O local no que estábamos antes empezaba a quedársenos pequeno e aínda que a ubicación era boa, a Praza da Catedral é moito mellor, polo que non podíamos deixar pasar a ocasión de traballar aquí", explica.

Una de las novedades de A Horta da Paula será la carta de vinos, que incorpora referencias internacionales

Una de las novedades de la nueva A Horta da Paula viene dada por la carta de vinos: "Vamos contar con viños de case todo o mundo, aínda que dando prioridade sempre aos viños galegos e a pequenas bodegas e, sobre todo, para demostrar que o viño non ten que saber sempre igual aínda que sexa da mesma bodega".

Las expectativas de Pena para esta nueva etapa profesional son muy buenas, "porque cando pechamos o outro local tíñamos reservas ata con dúas semanas de antelación e esperamos seguir nesa mesma dinámica". Por eso y por las características de los menús que se sirven, Pena recomienda reservar: "Sempre recomendamos reserva previa, porque son menús longas cunha preelaboración e unha montaxe complexas". Con respecto al precio, Pena indica que el precio medio por comensal es de 35 euros.

La casa del escritor también cuenta en su planta baja con A Taberna Galiana, un espacio más informal para el café y comer de picoteo

Además del restaurante, el museo también dispone de una taberna en la planta baja: A Taberna Galiana, una zona que se plantea de una forma más informal. "É un espazo máis enfocado ao mundo do café e no que á hora de comer conta cunha carta moi de picoteo", explica Pena. La taberna estará abierta de ocho de la mañana a doce de la noche y el restaurante de una y media a tres y media, a mediodía, y de nueve a once y media, por la noche.