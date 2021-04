La restauración de Ribadeo tiene un 75% de reservas para los próximos días

La restauración en Ribadeo tiene un 75% de reservas de media para los próximos días de la Semana Santa, si bien en los últimos días ya se situó entre un 75 y un 90%. Así lo indicó el gerente de la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) de Ribadeo, Jesús Pérez, que reconoció que están satisfechos "de como se está a desenvolver esta Semana Santa nas circunstancias que vivimos".

"Dende a pasada fin de semana notouse un aumento da actividade económica da vila, en boa parte gracias aos veciños, pero tamén aos visitantes da comarca e do resto de Galicia", indicó. En este sentido también subrayó que las reservas que registran bares y restaurantes indican que "a carga de traballo aumentou con creces. As terrazas especialmente estaban cheas a pasada fin de semana e viuse un Ribadeo cun movemento interesante, sempre botando en falta á veciñanza de Asturias".

Algo diferente es la situación de la ocupación hotelera, que Pérez sitúa entre el 30 y el 40% en los últimos días. Con todo se muestra optimista y espera que está pueda aumentar hasta el 50% los días fuertes de la semana. "Hai que ter en conta que o turismo destes días é de vir pola mañá, visitar as tendas, gozar da nosa gastronomía, ver Ribadeo e volver á súa vila ou cidade", indicó.

En este sentido el presidente del colectivo, Francisco Iriarte, animó "á cidadanía a desfrutar con sentidiño de Ribadeo e de toda a oferta que aquí poderán atopar, no noso comercio e na nosa hostalaría". "Sempre é bo momento para vir a Ribadeo", dijo.

CAMPAÑA. Precisamente para animar el comercio, desde el pasado viernes y hasta el domingo está en marcha la campaña A falta de Semana Santa... semana dos descontos en Ribadeo en la que participan 50 comercios de todo tipo desde textil a calzado, electrónica, librería, decoración o regalo. "Hai dende liquidacións de stocks ata fin de rebaixas pasando por zonas outlet, 2x1, descontos de ata o 70% ou productos a 5,10 ou 20 euros", explicó Iriarte.

A este respecto, el presidente de Acisa indicó que con esta campaña se busca "axudar ao comercio a liquidar stock, a mostrar a roupa da nova tempada e a potenciar as visitas a Ribadeo". "As impresións ata o de agora son boas, estásenos a indicar que houbo un aumento de vendas, polo que a campaña está a ter boa acollida, e non só para levar produtos rebaixados senón incluso para comezar a mercar produtos da nova tempada", añadió. Además subrayó que esta acción está siendo un "reclamo" para acercar gente a la villa.

APERTURA. Respecto a los días de apertura del comercio durante estos días festivos, el gerente de Acisa indica que la asociación no establece un calendario fijo, por lo que la mayoría parte de los negocios abrirán hoy sus puertas y algunos incluso lo harán también mañana. "E por suposto, o domingo o comercio ribadense estará aberto coma sempre", recordó Jesús Pérez.

Semana de los stocks en Vegadeo

La Asociación de Comerciantes de Vegadeo (Ascove) promueve una semana de stocks hasta el sábado con el objetivo de que el comercio local liquide artículos y restos de stocks. En total participan 17 establecimientos de distintos sectores como moda, complementos, muebles o decoración.



Sorteo. Los clientes que hagan sus compras durante estos días podrán participar en el sorteo de 200 euros en vales de compra. La próxima semana, a través de su página de Facebook, Ascove informará de los ganadores.