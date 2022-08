"Para la gente que conocía bien el retablo de la catedral de Mondoñedo va a ser un shock a simple vista verlo ahora". Así define la restaudora Montse Jiménez la sensación que van a tener aquellos que contemplen estos días el retablo y las pinturas murales de la seo mindoniense tras los exhaustivos trabajos de recuperación al que han sido sometidos en los últimos once meses.

Celia Casas Pérez, restauradora y conservadora de ARA S.L., fue la encargada de redactar el proyecto de la actuación, que define como "complicada y compleja por tener que incluir una variedad importante de elementos", explica.

Además, le añadió dificultad "tener que intervenir en distintos materiales, soportes y tratarse de distintas épocas, a lo que se sumó que la pintura mural que está en el presbiterio tenía dos pinturas, pero, lógicamente, se mantuvieron las dos policromías", señala.

Casas contó con dos meses para redactar un proyecto que, ya sobre el terreno, hubo que ampliar, aunque cumplió con los plazos asignados por la Xunta, administración encargada de realizar la inversión. "La idea inicial era valorar lo que era la pintura mural de la cabecera y la pintura original gótica que está en la nave. Después, al estar allí, pusimos en consenso que era necesario intervenir sobre el retablo y las piezas de madera del presbiterio porque así la zona de la cabecera ya quedaba lista de manera íntegra. Se han restaurado todas las piezas, tanto de madera como de la pintura mural, incluso las lámparas del santísimo, que son de plata", indica.

EFICIENCIA Y AHORRO. Esta ampliación del proyecto primigenio se realizó por una cuestión de ahorro y eficiencia. "Los medios auxiliares de la actuación, como pueden ser los andamios que se necesitan para trabajar, abarcan una parte importante del presupuesto porque es mucha altura y una zona amplia, así que por eso aprovechamos para hacer la restauración de toda la zona y no tener que volver sobre ella en el futuro. Fue un trabajo muy laborioso", apunta Celia Casas.

Los encargados de la restauración fueron la empresa abulense Babelia, conservación y restauración de bienes culturales. "El equipo fue bastante grande porque engloba a once restauradores, ya que había gente específica para las pinturas murales y otros especializados en los soportes de madera; un apoyo de laboratorio; un documentalista; fotógrafos; o incluso un biólogo, para asegurar que las limpiezas que hacíamos eran las adecuadas. Es un equipo muy bueno y muy completo", relata la restauradora Montse Jiménez.

Ella también coincide con Casas en la laboriosidad de los trabajos, que se iniciaron en agosto del pasado año y se completaron en julio, cumpliendo los once meses previstos en el proyecto: "Era una actuación complicada y bastante extensa en cuanto a superficies y a la tipología de bienes a intervenir, porque eran muchos, variados y de diferentes materiales".

El equipo de restauración tuvo que tratar todos los bienes que hay en el presbiterio y el altar mayor. "Se trata del retablo mayor con el conjunto de imágenes, la sillería del coro, la pintura mural de las bóvedas, las de los paramentos del presbiterio y luego un estudio e intervención de conservación de las de la nave", rememora.

Para Jiménez, lo más complejo ha sido "la intervención en la pintura mural porque tenía un acusado deterioro, que además debía ser bastante antiguo al contar con varias intervenciones previas. Por un lado tuvimos que contrarrestar los efectos de las filtraciones de agua y por el otro discriminar las zonas originales de las intervenidas y retirar la capa de barnices que ocupa todo. Fue un trabajo minucioso y largo", asegura.

"ESPECTACULAR". La restauradora no destaca ningún punto en concreto, sino que considera que lo que va a llamar la atención va a ser todo el conjunto. "Es espectacular todo en sí, un conjunto que se corresponde a un mismo periodo artístico, el barroco, y que fue encargado a José Francisco Terán en el 1769. Destaca la potencia que tiene el conjunto, la sinergia entre todos los elementos que configuran ese espacio es algo muy significativo y tiene mucha presencia visual", destaca.

En los once meses de estancia en Mondoñedo, Montse Jiménez y su equipo también puideron conocer mejor la ciudad y a sus vecinos. "Cuando llegamos me sorprendió la proporcionalidad de esta catedral, el enclave, la sencillez en algunos aspectos y luego la enorme riqueza del conjunto de bienes artísticos que contiene. Cuando vinimos vimos eso, cuando nos vamos vemos el calor del sitio y la parte humana de la catedral, con sus trabajadores. Nos trataron muy bien y estamos muy agradecidos", concluye.

La basílica de San Martiño de Foz supera las 10.000 visitas este año

► En julio recibió a 4.324 personas y superó así a los visitantes del mismo mes en 2019, que fueron 4.184



El concejal de Turismo de Foz, Chema Linares, destacó este martes la "boa incidencia" del turismo el pasado mes de julio en el municipio. En concreto, el edil subrayó las cifras registradas en la basílica de San Martiño, que en lo que va de año supera las 10.000 visitas. "Segundo os datos que nos trasladan dende o punto de información turístico da propia basílica no mes de xullo visitárona 4.324 persoas, fronte ás 4.184 do mesmo mes do ano 2019, polo que superamos as cifras do ano prepandemia", aseguró.



Linares especificó que el turismo predominante es el nacional, sobre todo de las comunidades de Madrid y Castilla y León, y dentro del extranjero predominan los franceses, alemanes e ingleses. También se registra una importante afluencia de suramericanos, sobre todo mexicanos y colombianos, "e incluso houbo visitantes australianos". "Isto demostra a boa acollida dun recurso turístico como é a basílica, cada vez máis coñecida fóra das nosas fronteiras", puntualizó.



El responsable del área de Turismo confirmó así mismo que las buenas cifras de visitantes se registran en todo el municipio como confirma la oficina de turismo situada en el Cenima, "que aumentou as visitas con respecto aos anos previos, demostrando unha recuperación do turismo que se achega a Foz". "As perspectivas para este mes de agosto son boas, cando pensamos que se poidan bater todos os rexistros no noso concello", avanzó.