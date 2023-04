El responsable de los Perte de la industria estará en Alcoa este jueves

En la fábrica de Alcoa en San Cibrao se esperan con interés las reuniones de seguimiento en las que participan el comité, la empresa, el Gobierno y la Xunta, pues sirven para conocer los avances en el pacto para el rearranque de la fábrica de Aluminio a partir del 1 de enero de 2024. La próxima será este jueves, como novedad en la propia planta –habitualmente se realizaban en Madrid– y con participación del comisionado para el Perte de descarbonización de la industria, Luis Colunga, con el objetivo de explorar opciones para que estos fondos lleguen al complejo sancibrense.

Uno de los puntos de interés de la reunión es el estado de los proyectos de inversión comprometidos. De todos, todavía falta por aprobar el más complejo y costoso, el del horno de cocción para ánodos grandes, cuyo presupuesto se disparó hasta los 109 millones de dólares. Desde la sección sindical de la CIG dicen que el paso de esta inversión a la denominada Fel3, la fase de ingeniería de detalle, tenía que estar aprobada "non máis tarde do 7 de abril de 2023", pero pasados unos días no tienen comunicación al respecto.

El sobrecoste sobre todo en esta inversión llevó a Alcoa a impulsar una renegociación del pacto para retomar la producción, que concluyó con un acuerdo en el que se mantenía el proyecto con el nuevo presupuesto a cambio de dilatar el rearranque –que no se completará hasta octubre de 2025– y ampliar la protección laboral. "Respecto al horno de ánodos, la empresa aprobó la inversión final y se está trabajando para avanzar en todos los sentidos, en este y en los demás proyectos", dice Alcoa, que informará del estado de las obras en la reunión de este jueves.

Por parte del Gobierno también asiste a la reunión el nuevo secretario general de Industria, Francisco Blanco, y por la Xunta confirmaron la participación de la secretaria xeral de Industria, Paula Uría, y el director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Pablo Fernández. Quien todavía no estará es el nuevo jefe de operaciones de Aluminio, Rubén García Almuiña, que se incorpora a la multinacional el 8 de mayo.