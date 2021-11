Un respiro en Asturias para Julio Delgado y Emma Losada

Julio Delgado y Emma Losada se adaptan a una realidad totalmente diferente a la que vivieron en los últimos años en el Pescados Rubén Burela FSF. El técnico y la delegada pusieron fin a su etapa de seis temporadas en la escuadra mariñana este pasado verano y semanas después se enrolaban en las filas del Spring Cider Rodiles FSF, un conjunto asturiano de Segunda División en el que disfrutan de su pasión con mucha menos presión.

La cabeza de ambos dijo basta tras una temporada plagada de éxitos y muy bonita a nivel deportivo, porque las burelistas fueron campeonas de todo, pero que también fue muy dura a nivel anímico, algo en lo que el covid también influyó. Los dos necesitaban un respiro y finalmente lo encontraron en Villaviciosa.

"Estoy muy orgullosa de todo lo que pasé en Burela y muy feliz de toda la gente que conocí y del trato que me dio el pueblo, pero a veces ganar no es lo más importante, sino que hay que estar bien. Y mi cabeza llegó a un punto en el que me dijo que tenía que salir de allí para estar bien. Mucha gente quizá piensa que ser delegada no supone una carga importante, pero en el Burela, aunque desde el club siempre me ayudaron mucho, tenía que encargarme de muchas cosas y ser la responsable de protocolo del covid creo que me quemó bastante", razona Emma.

La exdelegada, que ha vuelto a jugar esta campaña, relata un momento que resume el final de este proceso. "Yo soy mucho de correr y saltar en las celebraciones y muy poco de mostrar mis emociones, pero cuando acabó la final de la Liga y ganamos después de remontarle al Futsi un 0-2, solo me salía llorar. Llegó Julio [Delgado] y le dije: Se acabó. El cuerpo me decía que ya estaba, que necesitaba descansar. Seguir así no era bueno ni para mí ni para el equipo, así que no me arrepiento de la decisión que tomé", explica.

Sobre todo cree que ha acertado porque "a Burela puedo regresar cuando quiera porque tengo muchas jugadoras que ahora son amigas e incluso algunas ya son como si fueran de mi familia. Todos entendieron mi decisión, tanto cuerpo técnico como directiva o la propia gente de Burela", afirma. De hecho, relata que desde que se fue a Villaviciosa, "he ido varias veces a Burela y nunca aún a mi casa de Lugo", resalta.

Por su parte, Julio Delgado también necesitaba "desconectar y sanar un poco la cabeza" tras unos años de mucha exigencia en los que sumó 12 títulos al frente del Pescados Rubén. "Ahora me estoy dando cuenta de que es bueno eso de cumplir ciclos y apartarse", enfatiza.

Con la idea de estar al menos una campaña apartado de las canchas, su llegada al Rodiles fue un cúmulo de circunstancias. "Fue surgiendo todo poco a poco y me llevó más lo personal que lo profesional. Mi hijo mayor está jugando en Luanco y así también estoy cerca de él. Conocía a Santi Tuero –presidente del Rodiles– por el convenio que tuvo el Burela, es una persona maravillosa y, como soy un culo inquieto, terminó convenciéndome para echarle una mano", afirma.

La llegada del nombrado como segundo mejor entrenador femenino del mundo supuso una revolución para un grupo de jugadoras muy joven: "Para algunas fue como un shock que estuviese yo allí, así que lo primero fue explicarles las circunstancias que me habían llevado hasta allí".

Julio disfruta ahora del fútbol sala sin tanta presión ni horas en el parqué, ya que "me voy el jueves para allá y quedo hasta el sábado". De otra forma reconoce que "sería inviable que fichase este año". Esta mayor libertad le permite disfrutar de su otra gran pasión, "las clases de ajedrez a niños".

Adaptación

Menos sesiones y de nuevo futbolista seis años después

Las cosas en el Rodiles van a una velocidad muy diferente. "En Burela si empatabas ya era casi un drama. Aquí el otro día perdimos y la reacción fue muy diferente. No es un equipo profesional, hay chicas muy jóvenes y eso se nota", señala Emma. Entretanto, Julio sostiene que el mayor cambio tiene que ver con la preparación del equipo. "Es otro mundo.



La ilusión es la misma, pero el planteamiento de las sesiones es muy diferente. "En Burela hacíamos 7 a la semana y allí tengo dos o tres. Los entrenamientos tiene que ser muy ricos para poder preparar la mayor cantidad de cosas posible", resume. De momento acumulan tres victorias y una derrota. "El objetivo es a largo plazo, que suban jugadoras de la zona al primer equipo, aunque sin dejar de competir por todo", relata.



Sin miedo

Además de al cambio personal que supuso irse a vivir a Asturias y empezar a trabajar como administrativa, Emma también se está adaptando a sentirse de nuevo futbolista. Su carrera se cortó hace seis años, al poco de llegar al Burela: "En el primer partido debuté, marqué un gol y sufrí una triada en la rodilla que derivó en tres operaciones y en mi retirada".



Volver a vestir de corto fue también una casualidad. "Conocía a las chicas y a Santi del convenio con el Burela y, al saber que venía para Asturias, me dijo si le echaba una mano. Luego fue Julio el que me animó a probar. Llevaba 5 años sin tocar un balón y hay que ir poco a poco. Por eso de momento solo juego dos o tres minutos. No tengo miedo, porque sé que si voy fuerte es probable que no me vuelva a hacer daño", razona.