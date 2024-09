Respaldo de los afiliados del PP a la línea de trabajo de Gueimunde y su equipo en Viveiro

El PP de Viveiro mantuvo este viernes una reunión con afiliados y simpatizantes para analizar la situación del Concello, donde respaldaron la línea de trabajo de la portavoz popular, Mariña Gueimunde, y del resto de ediles del grupo municipal. Creen que en este momento, “o mellor para Viveiro sería contar cun goberno liderado polo PP, a forza máis votada nas eleccións municipais”.

El grupo municipal instó recientemente a la agrupación vecinal independiente Por Viveiro a apoyar una moción de censura liderada por el Partido Popular, que tiene siete concejales de los 17 que forman la corporación.

La presidenta del PP vivariense y portavoz dio cuenta del trabajo realizado en este año y medio y explicó que “o obxectivo da proposta de presentar unha moción de censura é reverter a situación de parálise do actual goberno municipal bicéfalo (a alcaldesa e a tenente de alcaldesa contradinse), a deriva económica pola súa falta de xestión (máis de un millón de euros en facturas sen consignación presupostaria pendentes do 2023), a perda de servizos (como a Policía Local e grúa municipal, e os problemas co abastecemento de auga nas parroquias) e a falta de mantemento do patrimonio e das tradicións”.

Ante esa situación y “debido a que ninguén move ficha, temos o dereito e a responsabilidade de buscar unha reacción entre as partes implicadas”, añadió, “para reconducir a situación e que o Concello non perda o que queda de mandato”, porque “afectaría á totalidade dos veciños e veciñas”. Los populares concluyen que “Viveiro necesita o cambio que pediron os viveireses nas urnas”.

Gueimunde subrayó que “se Por Viveiro non reacciona é porque segue apoiando ao goberno bipartito a pesar de que do acordo programático entre o PSOE e a formación independente para investir alcaldesa á señora Loureiro, para o que o propio Por Viveiro lles daba un prazo para iniciar ou executar as medidas inferior a dous anos, non están a cumprir nin un só punto”.