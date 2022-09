La resonancia magnética para el Hospital da Mariña costará 810.000 euros

El Sergas adjudicó a Siemens Healthcare por más de 810.000 euros la dotación de la resonancia magnética que se instalará en el Hospital da Mariña, enclavado en Burela. Este verano también se otorgó la colocación de un nuevo TAC a General Electric Healthcare por más de 408.000 euros. Las obras necesarias para dotar el centro de estos equipamientos y para su compra supera los dos millones de euros y permitirá mejorar la capacidad diagnóstica del área de Radiología del centro. El plazo de ejecución de estos trabajos es de cuatro meses.

El proyecto arquitectónico para las fases 2 y 3 del hospital mariñano se adjudicó en septiembre del año pasado al Estudo de Arquitectos e Consultores SN (EACSN y les solicitaron un proyecto segregado para agilizar la obra en Radiología a fin de que esté concluida en 2023, año para el cual el contrato de adjudicación de la resonancia fija la entrega de la misma. En cuanto al TAC, la previsión es incorporarla ya este año, situándose en la misma sala del equipo actual, aunque al acabar la reforma se reubicará junto a la resonancia.

La inversión total de la Xunta para mejorar la capacidad diagnóstica del servicio supone "unha mostra da aposta do Goberno galego por ampliar e potenciar os hospitais comarcais e, en particular, da Mariña", subraya el Sergas. El centro cuenta con dos equipos radioquirúrgicos nuevos desde el año pasado, que costaron más de 180.000 euros. Con ellos se renovó el equipamiento de seguimiento y control en intervenciones de cirugía general, ortopedia, traumatología o urología. Además dispone de un nuevo ecógrafo, al que destinaron casi 25.000 euros. Estas inversiones se incluyen en las que tramita la Xunta este año por más de 60 millones procedentes de fondos Next Generation de la Unión Europea (UE).