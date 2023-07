La resonancia fija entra este verano en servicio y evita el traslado de pacientes a Lugo

El Hospital Público da Mariña, que atiende desde Burela a una población estimada de unas 70.000 personas, contará en breve con la incorporación para el servicio de Radiología de una resonancia magnética fija que permitirá, de manera progresiva, que todas las pruebas se puedan hacer en el centro mariñano. Una unidad, de última tecnología, que entrará este verano en funcionamiento. "Xa se fixeron probas técnicas e contamos con que as primeiras citacións de pacientes sexan xa a finais deste mes de xullo o a principios de agosto", señala la gerente del Hospital Público da Mariña, María José Cortés.

En la actualidad, son una media de 7.000 las solicitudes que atiende el servicio al año, tanto por petición de los facultativos del centro hospitalario como de Atención Primaria. Pruebas que hasta ahora se repartían entre las que se realizaban en una unidad móvil en Burela y las que se hacían en el Polusa, con lo que se evitarán los traslados de los pacientes a Lugo.

Se estima que en enero de 2024 todas las pruebas de resonancia se puedan hacer en exclusividad en el centro mariñano

"Va a permitir que podamos hacerlas todas nosotros, lo que a los profesionales del servicio de radiodiagnóstico nos amplía las posibilidades de trabajo y para el paciente va a ser también mejor, pues se evitan los traslados y se gana en confort con lo que respecta a la unidad móvil, con la que estábamos muy contentos", asevera el doctor Ignacio Dacal, jefe del servicio de Radiología del Hospital Público da Mariña.

Un centro hasta el que se desplazaba entre 15 y 20 días al mes la unidad móvil de Galaria, la empresa pública de servicios sanitarios. Una unidad con la que seguirán conviviendo hasta octubre, con el fin de completar la formación de todos los técnicos y médicos radiólogos en la nueva tecnología, para las que ya han participado en cursos específicos.

SALTO CUALITATIVO. De "salto cualitativo" lo definen tanto el doctor Docal como María José Cortés. Esta última reconoce que era una demanda tanto de la población como de los facultativos, y vincula su puesta en marcha con el plan director de ampliación del Hospital Público da Mariña, que en su segunda fase incluye el crecimiento de un veinte por ciento del espacio para el servicio de Radiología.

El número de profesionales se ha incrementado en todos los departamentos que están adscritos al servicio de radiología

"Xa non é só un crecemento en metros cadrados, senón que ademais vanse reorganizar os espazos de traballo para que sexa máis operativo e se poida traballar con maior comodidade", afirma la gerente sobre la proyectada ampliación en la que la Xunta de Galicia prevé invertir treinta millones de euros en el centro mariñano.

Una ampliación que llevará consigo la renovación de los aparatos de radiología general. Una reforma que se suma a la incorporación el pasado enero de un nuevo TAC y a la inmediata puesta en marcha de la resonancia, ambos aparatos dotados con la última tecnología, que permitirán imágenes de mejor calidad.

La renovación de equipos lleva también aparejado un incremento de personal, pues "o inicio da actividade da resonancia vai supoñer máis carga de traballo unha vez que esté en marcha de forma continua todos os días da semana en horario de mañá e tarde, o que implica ter unhas quendas de traballo adaptadas", explica la gerente.

En la actualidad componen el departamento seis radiólogos, al que confían en sumar otro en octubre; dos enfermeras, aunque está programada la incorporación de una tercera y trece técnicos —cinco en horario de mañana y el resto en turnos rotatorios de mañana, tarde y noche para cubrir las urgencias— que se verán reforzados con otros tres en breve, confirma Cortés, consciente de la importancia de la "estabilidade"de la plantilla, pues "permite que se poidan ir desenvolvendo moitos proxectos".

La calidad de las imágenes es una de las mejoras de la nueva resonancia, que incorpora tecnología de última generación

Tres de los facultativos se incorporaron a finales del pasado año con la resolución de la Ope y este mismo mes se incorporó otro profesional y el que lo harán en octubre será con la plaza de consolidación de centros de difícil cobertura, recuerda la directora del hospital burelés.

Una plantilla bien dimensionada con la que se confía que en "enero de 2024" todas las resonancias se puedan hacer de manera exclusiva en el centro mariñano, según los plazos que maneja el doctor Docal.

El responsable del servicio reconoce que el grueso de las pruebas corresponden a resonancias de músculo esquelético, de rodilla y hombro, fundamentalmente; cerebrales y de columna, "que supone el 80% de la actividad que tenemos y para las que ya estamos preparados. Para el resto de técnicas, que son más complejas, como abdomen, mama o articulaciones más específicas se irán introduciendo poco a poco en función de como veamos nuestra capacidad", asevera.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. La resonancia fija incorpora herramientas de inteligencia artificial, "que ayuda a los técnicos a la rea lización del estudio, de manera que consigue ser más eficiente y cosas que se hacían antes de manera manual pasan a hacerse ahora de forma automática", explica el jefe del servicio de Radiología, satisfecho con poder contar con un aparato de última generación, "que permitirá reducir el tiempo de exploración y que incluye un túnel más amplio, lo que es beneficioso para el paciente", señala.

Al tiempo, recuerda que se trata de una máquina de 1,5 teslas, lo que es sinónimo de precisión y de mejora en la calidad de la imagen obtenida.

Listas de espera | Objetivo: rebajar las ecografías ambulatorias

El incremento de radiólogos, que se ha triplicado en medio año, pasando de dos a seis, ha permitido una drástica reducción de las únicas listas de espera preocupantes: las de las ecografías ambulatorias. "En diciembre teníamos pendientes de realizar 3.200 ecografías y ahora estamos en 1.200 y, en cuanto al tiempo, se ha pasado de una espera de dos años a estar por debajo de los seis meses", relata el jefe del servicio de Radiología.

PRIORIDAD. Un reducción de los tiempos fruto del incremento de una plantilla, que permite también "intensificar la relación tanto con Atención Primaria como con el resto de servicios hospitalarios para mejorar el uso de todas las herramientas que tenemos y hacer una priorización de los estudios y reducir las listas de espera", recalca Ignacio Docal.

3 o 4 MESES DE ESPERA. Es el tiempo medio de espera actual por una resonancia, "que es muy buena cifra con respecto a lo que hay en otros centros", reconoce Docal, para quien es un reto mantenerse, por lo que "la resonancia va a trabajar mañana y tarde y sábados a la mañana". Con ello, lo que se busca es optimizar los recursos, pues el tiempo que se emplea en hacer una resonancia está en torno a la media hora, o algo más.

TAC Y CARDIOLOGÍA. Un tiempo que triplica al que se emplea en hacer un TAC. Para esta pruebas no hay lista de espera en el hospital mariñano, como tampoco la hay para la radiología de mama. El nuevo TAC, que también incorpora herramientas de inteligencia artificial, permitirá hacer en Burela estudios de cardiología pre CAVI.

La certificación de la calidad, una apuesta de futuro para el servicio

Son numerosas las pruebas que se realizan desde el departamento, de los más desconocidos del hospital, que ha vivido un cambio radical en los últimos años

Un momento dulce es el que vive en la actualidad el servicio de Radiología, pero la intención de su responsable es no detenerse. Entre los proyectos de futuro menciona Ignacio Docal el poder llevar a cabo un sistema de gestión de calidad y poder conseguir la certificación Aenor Iso 9001. "La idea sería hacerlo en un inicio para la resonancia y después ir trasladándolo a las diferentes secciones, al TAC y al resto del trabajo y poder certificar todo", asevera el médico.

El facultativo lleva veinticinco años vinculado al hospital mariñano, los último cinco como jefe de un área, vital para el funcionamiento del resto de departamento, aunque bastante desconocido.

Como ejemplo, cita la gran cantidad de pruebas que dependen de su trabajo. "Se hace de todo excepto radiología intervencionista, reservado a centros más grandes, pero en Burela hacemos radiología general, que son las placas simples; ecografías de todo tipo; procedimientos invasivos, como biopsias; drenajes de accesos; corifistostomías; radiología de la mama; tanto mamografía como ecografía y todos los procedimientos añadidos al estudio de la mama, entre ellos biopsias y colocación de marcajes y estudios de TAC", reitera el radiólogo.

Un médico que tiene claro desde la carrera "que lo que no quería era ser cirujano" y se decidió por una especialidad que le sedujo "porque vi que se podía tocar un poco de todo". Una decisión de la que no se ha arrepentido porque "es una especialidad apasionante".

En su caso, ha podido vivir la tremenda evolución de los últimos años desde dentro, "y soy de los que ha vivido desde el revelado de placas hasta ahora, que es todo digital. Un cambio brutal al que nos hemos tenido que adaptar y que nos obliga a estar continuamente actualizándonos", dice.

La disminución de los tiempos para informar es uno de los cambios más notables, junto a las técnicas de información y la posibilidad de acceder a la misma. "Antes, para hacer un estudio había que pedir la historia clínica, que estaba en un archivo e igual te llegaba al día siguiente y ahora con un click te salen las placas anteriores", relata como ejemplo.

Las pruebas de imagen son un respaldo clave en casi todos los diagnósticos

La gerente del centro mariñano agradece el esfuerzo diario de un personal que trabaja a demanda "e que é estable todo o ano"

La gerente María José Cortés, remarca la importancia del servicio de Radiología en el funcionamiento del centro hospitalario, destacando que es uno de los llamados centrales porque sobre él pivota el resto de la asistencia sanitaria. En el caso de Rayos, el peso es inmenso, pues "practicamente, hoxe en día, non se dá ningún diagnóstico que non vaia apoiado con algunha proba de imaxe e é vital para chegar a diagnósticos certeros, de calidade e con axilidade", algo que Cortés no tiene duda que se está logrando en Burela, "onde en menos de 24 ou 48 horas faise a proba solicitada", dice.

La gerente del hospital burelés, María José Cortés. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Acceder a las pruebas de mayor nivel con esta premura de horas es una de las piezas clave para lograr un correcto diagnóstico y la gerente sabe de la importante implicación de personal del servicio, a quienes agradece "o esforzo diario que fan, porque traballan sempre a demanda, que é estable ao longo de todo o ano, e tamén agradecer o esforzo do persoal administrativo e celadores, fundamentais", reconoce, sobre un departamento en el que recaen la realización de pruebas de imagen, tanto de enfermos ingresados como los que se solicitan desde las consultas externas y Atención Primaria.

EN EQUIPO. Una plantilla para la que también tiene palabras de agradecimiento Ignacio Docal por el trabajo llevado a cabo siempre, pero especialmente en este momento de cambio. "Somos un departamento en el que se trabaja con mucho orden, pero en equipo, desde el administrativo, al técnico, al celador, enfermería y los radiólogos".

El jefe del servicio destaca también el destacado papel en el proceso asistencial, pues "nuestras decisiones, tanto acertadas como erróneas, pueden condicionar el diagnóstico y el tratamiento. Aunque no estemos a pie de cama, tenemos una responsabilidad muy alta con los pacientes", asevera Docal, quien reconoce también que en Burela «al ser un hospital pequeño somos consultores de los clínicos y entran mucho en nuestro despacho a comentar cosas. Somos de mucha ayuda para ellos, pero hay un feedback y es muy satisfactorio", reitera.