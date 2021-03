Las residencias mariñanas dejan de tener usuarios o trabajadores afectados de covid

Con el resultado ya negativo en la prueba del covid-19 de un trabajador de la residencia y apartamentos San Bartolomeu de Xove, las residencias de ancianos y dependientes mariñanas han dejado de estar afectadas por el coronavirus, según los datos facilitados por el Sergas. Tras las vacunaciones con segundas dosis de los residentes y empleados, en estos momentos quedan 35 usuarios y 12 trabajadores enfermos, la mayoría en centros de Ferrol y Cabanas.

En cuanto a los centros educativos, las cifras de escolares afectados también cayeron considerablemente, con notable mejoría en Viveiro, donde solo contabilizan ya un caso en el colegio de Galdo. Ahora la mayoría están en A Pontenova, con cuatro alumnos y un docente en el instituto y dos afectados entre el personal externo que colabora con el colegio.

VACUNACIÓN EN VIVEIRO. Por otra parte, el gobierno municipal de Viveiro informó que 63 trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar de Viveiro están ya vacunadas, "un paso moi importante, tendo en conta o traballo que fai o persoal coas persoas maiores e dependentes de Viveiro".

"Por parte do Concello, en canto nos solicitaron os datos do persoal do SAF para o proceso de vacinación, enviouse a información correspondente, procedéndose os días 17 e 18 de febreiro á vacinación do persoal do servizo", indican.