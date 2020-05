La residencia de A Pontenova pide un test que aclare su positivo ya que creen que es falso

El responsable de la residencia de mayores Vivendas de Vilaoudriz de A Pontenova, Juan Navia, reclamó a la Xunta que realice lo antes posible el test definitivo a la mujer que dio positivo hace ya tiempo porque indica que no se lo realizaron y continúa figurando como un caso activo de Covid-19 pese a que hace ya cuatro semanas que dio un positivo que consideran falso.

Se basan para realizar esa afirmación en que la mujer tiene ya 96 años de edad y se encuentra "perfectamente". Juan Navia explica que "non temos nada que esconder, se nos tocou ter unha residente positiva non pasa nada, pero cremos que non é o caso porque esta persoa atópase perfectamente e estase dando a circunstancia de que agora o problema que temos xa non é poñer os Epis para atendela ou seguir todos os protocolos que estamos seguindo. O verdadeiro problema é explicarlle a esta muller xa con esa idade que ten que estar recluida cando non vemos que sexa necesario para nada".

Recuerda que hace ya tiempo que tendrían que haberle realizado el test de confirmación del coronavirus "pero non viñeron e foron dándonos largas co que a situación non creo que sexa nada xusta".

Asimismo, la Xunta también anunció que siguen activos tres casos en la residencia de Cervo que en realidad son los de hace unas semanas que ya están superados.