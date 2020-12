La residencia de San Cibrao queda libre de covid tras dar negativo todos sus usuarios

Con el negativo de los once internos que permanecían aislados en el centro por haber contraído la enfermedad, la residencia de mayores de San Cibrao queda libre de covid, según confirmó Natalia Zabatela, la responsable en la comarca de Mensajeros de la Paz, la entidad que se encarga de la gestión del geriátrico cervense, tras conocer los datos de las pruebas realizadas a los internos el pasado jueves.

Otro de los usuarios, que había acudido al hospital por otra circunstancia ajena al virus, también dio negativo en la PCR.

Actualmente, solo quedan dos trabajadoras de baja, que están en la recta final de la cuarentena, por lo que los datos conocidos este sábado fueron una de las mejores noticias vividas en el centro, que en esta segunda ola de la pandemia perdió a doce de sus residentes. "Después de todo lo que hemos pasado, el de hoy es un día lleno de emociones, triste por todo lo que hemos vivido, pero contentos de poder llegar a tener estas buenas noticias, porque realmente han sido semanas muy duras", cuenta Zabaleta.

Los mayores llevan aislados en el centro desde el pasado 24 de octubre y en los próximos días se definirá ya las pautas que pueden seguirse en el geriátrico para recibir visitas, a las puertas de unas fechas tan entrañables como la Navidad. "Los que están bien cognitivamente están demandando ver a sus seres queridos y los que no lo están son las familias las que quieren verlos. En uno y otro caso, aunque no puedan abrazarse, es importante retomar el contacto personal y no a través de una pantalla, como hasta ahora", insiste la responsable del centro.