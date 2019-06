La residencia de mayores de Ribadeo abre con los primeros ocho usuarios

Punto final a un período de nueve años de luchas que a veces parecían interminables en Ribadeo, que ya tiene una nueva residencia de ancianos funcionando, de momento, con los ocho primeros usuarios. Los siguientes irán entrando paulatinamente conforme se vayan asentando los servicios que les ofrecen. Son, básicamente, todos los que necesitan para poder llevar una vida diaria activa, completa y con todo lo que precisen.

El alcalde ribadense, Fernando Suárez, reconoció que el servicio es "imprescindible para Ribadeo" pero también para la provincia, porque apuntó que se trata de una provincia "chea de xente maior" y recordó que ante esa evidencia "falouse moito pero non se achegou ningunha solución ata que se tomou a determinación na Deputación de poñer a andar estas residencias".

Al igual que Mayra García había hecho en Trabada el día anterior con la inauguración de la suya, en el caso de Ribadeo Fernando Suárez también quiso aportar su grado de simbolismo al acto de apertura del centro y, si en el caso trabadense ese papel recayó en el expresidente de la Diputación e impulsor originario de estas residencias, José Ramón Gómez Besteiro, en Ribadeo este papel lo jugaron todos los concejales que formaron parte de las dos últimas corporaciones, la que ahora remata su labor y la anterior, la que trabajó entre 2011 y 2015. Además, quiso hacer un corte de cinta que protagonizaron no solo él y Mayra García como representante de la Diputación en sustitución de su presidente, Darío Campos, ausente de nuevo por motivos personales como el día anterior en Trabada, sino todos los mayores que entraron en la residencia.

El acto de inauguración contó con la presencia de los concejales que formaron parte de las dos últimas corporaciones

Por lo demás, satisfacción entre todos los mayores, los trabajadores y técnicos al ver cómo finalizaba un largo periodo al que el alcalde se refirió específicamente en su discurso apuntando que el esfuerzo que realizaron para poder sacar adelante el proyecto "representa o mellor da política", pero lo peor son "as zancadillas que houbo" y una vez más apeló a la Xunta a colaborar tanto con la residencia de Ribadeo como con las otras que pondrá en marcha la Diputación en toda la provincia.

También se refirió de forma particular al funcionamiento del centro, que calificó como "un hotel de catro estrelas, porque para ser de cinco tería que ter piscina, e piscina non temos, pero si todo o demais". Recordó que "non funcionará exactamente como eu pensaba que sería, e dáselle á xente unha marxe horaria para ir comer ou para deitarse, non fai falla que estean a unha hora en punto para facelo".

Dijo también que la residencia contribuirá además a desarrollar la economía del pueblo y a crear puestos de trabajo como ya está haciendo. Recordó asimismo que se dará preferencia a los ribadenses pero estará abierta a gente de otras zonas y "a prezos razoables e en función de renda e o patrimonio de cada quen".

INTERVENCIONES. Mayra García, apeló a todo el trabajo que se había desarrollado para sacar adelante proyectos como el de Ribadeo o el suyo propio en Trabada y a la "alegría" que le proporciona ver cómo por fin se ponen en marcha.

Antes habló la que hasta este sábado fue concejala de servicios sociais, Sonia Meilán, quien se emocionó al recordar los pasos hasta llegar a conseguir este objetivo y citó a las corporaciones que trabajaron para sacar adelante la residencia.