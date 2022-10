La residencia de Foz tiene una lista de espera que supera las cien personas

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, aseguró este viernes que el pasado mes de agosto la residencia de mayores de la localidad contaba con una lista de espera de 124 personas, "cando na residencia só dispoñemos de 40 prazas", por lo que urgió a una ampliación de las instalaciones que suponga "cuadriplicar a súa capacidade".

"No goberno estamos profundamente preocupados coa falta de capacidade da residencia e así llo trasladamos á conselleira de Política Social en diversas ocasións", aseguró. El regidor aportó estos datos en una contestación al portavoz del PP, Javier Castiñeira, tras un debate suscitado en el último pleno municipal a cuenta del fin del contrato, a principios de año, de la empresa que se hace cargo del centro de mayores.

El portavoz popular asegura que la residencia debe seguir siendo municipal porque si esta se cede al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar se perderían los derechos tanto de los usuarios del centro como de los propios trabajadores. "Sería un erro moi grande ter que entregar a residencia baleira ao Consorcio e que despois este sacara as prazas para toda Galicia, como teñen no seu propio protocolo, e noutras condicións", aseguró Castiñeira, que instó al gobierno a sacar a concurso un nuevo contrato: "Dicímoslle ao alcalde que canto antes se poña a traballar na residencia porque moi probablemente volva chegar tarde e pódese crear un problema moi grave a traballadores e residentes se segue coa súa actitude".

Ante estas palabras del popular, el alcalde le censuró que trate "de infundir medo" y subrayó que "xestione a residencia o Concello de Foz ou a Xunta, que é a quen lle corresponde, os traballadores teñen o seu dereito de subrogación asegurado e os usuarios van continuar aquí".

En este sentido, el regidor explicó que durante el mandato de Castiñeira se firmó un convenio con la Xunta para que fuera el Concello el que gestionara la residencia, "convenio que remata en xaneiro e no que non se prevé ningunha prórroga máis alá dos catro anos". "A Xunta ten que licitar o servizo, ten que exercer as súas competencias e o señor voceiro do PP debería deixar de lavarlle a cara", afirmó Cajoto.

Fue en noviembre de 2020 cuando el convenio se prorrogó por los otros dos años contemplados en un principio y , según explicó Cajoto, el pleno acordó también por unanimidad, "incluído o voto favorable do señor Castiñeira", que una vez terminada la prórroga autorizada mediante aquel acuerdo plenario y finalizada la vigencia del convenio de colaboración entre el Consorcio y el Concello para la gestión de la residencia y el centro de día, estos servicios pasarían a ser asumidos por el ente público. "Os usuarios van pagar no Consorcio como máximo o 80% da súa pensión, non sei que problema lle ve o voceiro do PP", subrayó.

SAF. Castiñeira hizo alusión al servicio de la residencia en el debate sobre la modificación del expediente de licitación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

En este punto el popular también fue muy crítico asegurando que el alcalde puso "en risco" este servicio "porque o estudo de custos no que se baseaba estaba aboslutamente desactualizado". "Ao final había 1,5 millóns de diferenza entre o contrato de marzo que ascendía 5 millóns e o novo actualizado por 6,5 millóns".