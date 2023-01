La residencia de Foz continuará funcionando este lunes sin ninguna alteración

El alcalde de Foz, el socialista Fran Cajoto, se muestra tranquilo ante la situación que se desencandenó en la residencia de ancianos de la localidad aunque, de todos modos, asegura que lo está porque desde el Concello realizaron una gran cantidad de movimientos para garantizar, sobre todo, que el servicio se continúe prestando sin ningún tipo de problema.

Por eso es tajante ante la amenaza de la empresa Idea de que este lunes les entregará las llaves para desentenderse del funcionamiento de la residencia. De un lado, considera que es algo que jurídicamente la concesionaria no puede hacer.

Pero de otro, garantiza que ya tiene preparadas "todas as alternativas" para que pase lo que pase el servicio se siga prestando "sen que ningún dos usuarios note absolutamente nada, porque van a seguir sendo atendidos cos mesmos servizos e polo mesmo persoal que os veu atendendo ata o de agora".

Por eso Cajoto hace un llamamiento especial de "tranquilidade" sobre todo "ás familias" porque sabe que "este tipo de situacións nun servicio coma este xeneran moito nerviosismo e preocupación, como é absolutamente natural. Nós entendémolo perfectamente e precisamente por iso actuamos de xeito dilixente e buscando alternativas para zanxar este problema no caso de que a irresponsabilidade da concesionaria, pero tamén da Xunta, nos leve á situación de asumir nós a xestión da residencia".

Y es que bajo su punto de vista la empresa Idea tendría que seguir prestando este servicio porque está obligada jurídicamente a hacerlo "pero eles din que non o farán, de xeito que, se irresponsablemente non cumpren coas súas obrigas, nós estamos preparados".

El regidor focense se muestra también muy crítico con el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar "que non quere asumir o control da residencia e nos traslada que temos que asumir tanto as dependencias como os traballadores e os residentes", algo que dice no comprender porque "é evidente que os concellos non somos os titulares destes servizos" pero dice que «aínda así, ante esta situación, imos asumir o servizo se fai falla, aínda que o titular sexa o Consorcio».

Recuerda que lo que puede pasar con la residencia "non é algo sen precedentes, deuse con outros servicios en Monforte ou Vilalba. Nós temos todo en conta e vanse seguir prestando os mesmos servizos pola mesma xente. Só lles cambiará o pagador".