Las reservas para el verano se activan en A Mariña

LOS HOTELES de la Costa lucense perciben ya un incremento de las reservas de cara a la temporada estival. El interés por disfrutar de unos días en A Mariña se nota hasta el punto de que en algunas fechas la ocupación prevista supera ya el 75%.

La directora del hotel Oca Playa de Foz, Ana Lago, explica que tienen "una demanda importante, sobre todo para julio y agosto. Las solicitudes para julio están en torno al 60% ya vendido, mientras que en agosto la ocupación es del 55% por ahora". Mayo y junio están más flojos, pero reciben llamadas a diario y prevén que la demanda continúe subiendo en las próximas semanas a medida que se aproxime el verano. El Oca Playa de Foz espera lograr índices de ocupación semejantes al año pasado, entre un 95 y un 98%.

La clientela del establecimiento focense es ahora familiar y de parejas. "Las estancias son cortas, oscilan entre los 10 y los 15 días, aunque las que más nos demandan son de una semana". Se trata de turismo nacional, procedente en su mayoría de Madrid y de las regiones de la costa cantábrica.

A buen ritmo marchan también las reservas en el hotel O Cabazo, ubicado en la villa de Ribadeo. Su gerente, Juan López, indica que "agora mesmo temos un montón para xullo e agosto, ao preverse que decaía o estado de alarma empezaron as chamadas. As perspectivas son boas, xa están arredor dun 60%, aínda que é cedo para falar, porque segundo vaian as cousas pódense cancelar".

"A xente está demandando estancias, incluso temos xa para o mes de xuño, no que tamén se nota que aumentou a afluencia en relación cos meses pasados. Temos reservas por centrais de reservas e pola web e tamén moitas chamadas para preguntar por distintas datas", señala el empresario.

La mayoría proceden de España, sobre todo del norte y de Madrid, en línea con el turismo que recibe el destino de A Mariña lucense. "As estadías medias son de dous ou tres días, moita xente fai unha parada aquí para visitar a zona e recalan despois noutros sitios da costa", explica.

La planificación para la temporada estival también es buena en Viveiro, donde el gerente del hotel restaurante Louzao, enclavado al pie de la playa de Area, indica que "la gente ya está preguntando, pero aún hay un poco de incertidumbre, a ver si nos dejan trabajar con cierta normalidad", reclama Jesús Louzao, cuyo establecimiento tiene niveles de ocupación superiores al 60% para el verano, aunque todos solicitan que se incluya la cancelación con devolución por si no pueden acudir por alguna circunstancia derivada de la actual pandemia.

"Tenemos mucha gente de Madrid, como todos los veranos, e incluso tenemos para 2022 de los seguidores del Resu, que ya dejan reservado de una vez para otra. La perspectiva es buena, la mayoría solicitan estancias de una semana. Muchos son clientes que ya conocen la zona y repiten, pero este año esperamos más gente, porque esta situación hará que más personas decidan quedarse en España al no ser todavía muy aconsejable viajar", señala Louzao.

El vivariense considera que el destino mariñano debería potenciarse más, porque la climatología ha mejorado mucho en verano. "Hay playa y tendría que haber más actividades, como un campo de golf. Considero que hay que dar más cariño al turismo, un enfoque más fuerte", subraya.

OPTIMISMO. Alcanzar los niveles anteriores a la pandemia será difícil este año, pero el sector se muestra optimista. El director del Thalasso Cantábrico Las Sirenas, situado en la localidad vivariense de Covas, está contento al comprobar que "los clientes siguen confiando en nosotros y A Mariña es una zona atractiva, sobre todo en esta época en la que se buscan espacios abiertos, turismo slow y de calidad", destaca José Manuel Pereira.

"Si todo va bien debería ser un verano de encaminarse a la recuperación de cara al año siguiente. Lo más significativo son las reservas de los meses de julio y agosto. La media del primer mes es del 19% en todo el complejo, pero tenemos picos del 75%, y en agosto la ocupación oscila entre el 14 y el 18%. Aunque queda tiempo, con esta tendencia el verano va a ser bueno, tendremos buenos picos de ocupación, como ocurrió en agosto del año pasado", apunta Pereira que subraya que la zona es destino de última hora, por lo que las reservas se realizan con una antelación entre 15 y 21 días, y en los fines de semana, tan solo 24 horas antes, en un solo día pueden ocuparse 30 o 40 habitaciones.

CLIENTE GALLEGO. El complejo de Las Sirenas dispone de apartamentos, además del hotel de cuatro estrellas. El tiempo de estancia oscila entre los tres y los cinco días en verano. "Es la media habitual de los últimos años en el hotel, aunque hay estancias de siete y de diez días. En los apartamentos suelen permanecer entre cinco y diez días", precisa. La clientela de Galicia es mayoritaria al incrementarla el cierre perimetral.

Las reservas en el Palacio de Cristal y el hotel Cetárea del puerto de Burela, que regentan Chus y Mar Rivas, empiezan también a animarse desde el fin del estado de alarma. "As perspectivas son boas, pero tamén eran o ano pasado e logo xa se viu o que pasou en xullo. Vai lentamente, pero están entrando reservas cunha estadía media de 2,5 días e para o 25 de xullo temos bastante ocupación. Dende a segunda quincena de xullo e todo agosto, os datos son bos", precisa Chus que subraya que el cliente gallego es el rey ahora los fines de semana y todos los visitantes son de España, "máis ben do norte".

ALQUILERES. El sector inmobiliario también registra movimiento, sobre todo de cara al alquiler de apartamentos para pasar el verano. La ocupación para el mes de agosto es muy buena, según indican desde Inmohousing de Viveiro, cuyas reservas gestiona la central de Oca Hotels, cadena con la que tienen convenio para garantizar la ocupación de los inmuebles que arriendan al pie de la playa de Covas. "Esto puede cambiar", señalan y recuerdan que el año pasado en el mes de julio "se vino todo abajo", aunque reconocen que "si esto sigue así tiene buena pinta", dice Eduardo Sánchez.

El gerente de Os Molineros, Javier Rodríguez, que opera en todo el litoral lucense, aprecia que «as reservas reactiváronse despois da fin do estado de alarma, sobre todo para xullo e agosto. Normalmente son estadías dunha semana, é o habitual, en apartamentos turísticos, onde máis temos é en Foz e tamén hai algunha ocupación de quincena». Este especialista señala que la pandemia está modificando también los viajes de la clientela, que «agora piden apartamentos máis pequenos, porque vén menos xente, son parellas con fillos e algunha tamén cos pais», explica.

Los visitantes que escogen la Costa lucense para pasar sus vacaciones lo hacen por la playa, pero también por conocer la zona, sin olvidar la gastronomía, que también es un aliciente, según destaca Rodríguez. Su procedencia es variopinta, pero a Foz acuden preferentemente desde de la vecina Asturias, Lugo capital, Madrid y Castilla León, sobre todo Ponferrada, León o Valladolid. La inmobiliaria focense reconoce que "está aumentando o turismo galego, porque con isto a xente non se quere ir lonxe, prefire quedar cerca, polo que observamos".

El sector empieza a despertar del letargo. "Estáse movendo, chamaron moitas persoas que viñeron outros anos, aínda que ata mediados de xuño non se saberá realmente, pero pensamos que vai ser moito mellor que o ano anterior pola demanda que hai a estas alturas. Creo que xa nos podemos preparar, porque é un destino tranquilo, non masificado, que agora é o que busca a xente, e A Mariña cumpre tódolos requisitos", destaca.

MÁS VENTAS. El movimiento también se nota en el incremento de las ventas, sobre todo de pequeños apartamentos que adquieren con vistas a pasar los fines de semana y otras festividades. «As fins de semana xa está vindo xente, o verán está á volta da esquina e algúns aproveitaron para adiantar a súa chegada porque o inverno fíxose longo», apunta.

El levantamiento del estado de alarma ha resultado decisivo y quienes tenían ganas de comprar, están solicitando ya cita y se están acercando para ver la oferta disponible, según Rodríguez. "Notouse moito, ata agora só viñan de Lugo e cercanías, pero xa empezan a chegar de Asturias, Madrid e Castela. A maioría queren apartamentos de dous dormitorios en zonas urbanizadas con piscina e servizos para estar cómodos, pero hai pouca oferta".

Mientras en Cisbar de Viveiro, Ángeles del Riego asegura que "hai moito movemento, xa o ano pasado houbo, sobre todo de pisos procedentes de embargos bancarios, que están moi baratos, agora véndese todo, penso que nunca tanto se vendeu, estamos ao nivel da época do boom urbanístico. Por iso tivemos que deixar os arrendos, xa que non damos feito".