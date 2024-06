Las reservas para el Mercado Renacentista de Viveiro estarán abiertas del 24 al 28 de junio

El Mercado Renacentista de Viveiro se celebrará entre los días 4 y 7 de julio y la alcaldesa, la socialista María Loureiro, anunció que el Concello concederá en préstamo tanto mesas como sillas para participar en las comidas y cenas en la calle de un festejo muy tradicional en la ciudad, pero para optar a ellas será necesario solicitarlas con antelación y se concederán únicamente para particulares, no a empresas ni negocios de ningún tipo.

Junto a las comidas que organizan las familias y grupos de amigos, María Loureiro avanzó que desde el gobierno municipal desplegarán una programación que tiene como objetivo "ambientar a vila con actividades culturais e musicais" y animó de forma muy especial "a participar nesta xa tradicional festa, que é unha das citas máis destacadas do verán viveirense".

Con respecto a la celebración de comidas y cenas en la calle durante la jornada del sábado día 6 de julio, y ante la enorme demanda de sillas y mesas, desde el Concello se estableció que para el préstamo de ese material "será preciso que se presente unha solicitude por escrito no rexistro municipal do Concello, indicando o material solicitado, a ubicación na que se vai colocar a mesa e o número de participantes, debendo adxuntar un plano ou esbozo do espazo solicitado, así como os metros a ocupar", explicó la regidora vivariense.

Loureiro se refirió también a los locales de hostelería que deseen organizar comidas y cenas en la calle. Para ellos también existe la obligación de presentar un escrito en el registro municipal indicando los mismos datos que las personas a nivel particular.

Zonas que estarán prohibidas

Asimismo, aclaró que teniendo en cuenta la ubicación de los puestos de artesanía, alimentación y restauración que habrá en la feria que se celebra esos mismos días, no se podrán colocar mesas para comidas en las calles Teodoro de Quirós, Irmáns Vilar Ponte hasta su intersección con Constanza de Castro y la propia Constanza de Castro, además del atrio de Santa María.

Las solicitudes se podrán presentar entre el próximo lunes, día 24 y el viernes día 28. El material deberá recogerse y entregarse en el lugar y fecha que se comunicará a los solicitantes.

El mercado de artesanía

Los empadronados en Viveiro que realicen trabajos de artesanía y que quieran instalar un puesto de venta en la feria deberán solicitarlo también la semana que viene aclarando qué venden y con una declaración jurada de que tienen los permisos necesarios para hacerlo.