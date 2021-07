Reservas para lanzarse en la tirolina de A Pontenova a partir de noviembre

La tirolina que se construirá en A Pontenova y que está diseñada como un gran foco de atracción turística dentro de un complejo de tipo histórico y recreativo en torno a la mina Consuelo-Boulloso cuenta ya con peticiones de uso para el mes de noviembre.

Es el horizonte que se maneja para que pueda comenzar a funcionar este proyecto del gobierno que preside el socialista Darío Campos, que se mostró siempre convencido de que se trata de una apuesta segura e importante para el municipio. La tirolina tendrá 330 metros de longitud en los que salvará 30 metros de desnivel convirtiéndose en la más larga de toda Galicia.

Mientras no funciona, el Concello no se resigna a dejar pasar el verano sin ofrecer alternativas de ocio y este miércoles hizo público el programa de verano con cine al aire libre, teatro, danza, música y juegos acuáticos en el Pozo da Ola.

Será todo adaptado a las pautas que marque la pandemia y este viernes la Escuela Municipal de Teatro de A Pontenova inaugurará la temporada estival con Misterio da Via Rexia a las once de la noche. El sábado habrá cine al aire libre con la proyección de Cuñados a las once y media de la noche y el domingo la protagonista será la compañía Propulsa. Todo ello será en la Praza dos Fornos.

El Pozo da Ola acogerá los juegos acuáticos entre los días 12 y 15 de agosto. Habrá actividades deportivas fluviales gratuitas para todos los públicos en sesiones de mañana y tarde supervisadas por profesionales. En agosto habrá numerosas actuaciones. La primera de ellas será el día 6 con Os Piñeiros a las diez y media de la noche y el Circo do Lume, una mezcla de pirofasia, fuego y humor.

Paralelamente, el Concello organiza otra edición de su campamento de verano para los más pequeños, para niños de tres a catorce años, con actividades adaptadas. Será desde el 26 hasta el 30 de julio y del 2 al 6 de agosto.