Las reservas para lanzarse en tirolina en A Pontenova se abrirán en febrero

Las reservas para lanzarse en tirolina en A Pontenova se abrirán el 1 de febrero. Así lo confirma Celtia Traviesas Méndez, de la empresa Xesteco que gestiona el proyecto, que asegura que "xa hai unha morea de solicitudes e iso fainos moi felices, pero este é un proxecto de turismo para grupos reducidos e de calidade e temos que ir pouco a pouco e ademais a mina é un entorno moi sensible que hai que coidar". En esa fecha, explica, que se abrirá un formulario en la página web tirolinadasminas.com para poder reservar fecha y hora.

La previsión que se barajaba para que este proyecto era que arrancara este mes de diciembre, unos planes que en principio se mantienen para la apertura de la mina. "Mina Consuelo vaise abrir este mes ás visitas e ademais farao non só no nivel cero, senón tamén no menos un porque ao final decidimos que sexan visitables estes dous dos nove que ten, a partir de aí xa iremos vendo como se pode artellar si se fan visitables algún dos outros ou non", explicó el técnico de turismo de A Pontenova, Carlos Morado. Y precisamente coincidiendo con esta apertura de la mina Consuelo, también se abrirá un plazo extraordinario de reservas para las personas que quieran ser las primeras en probar la tirolina. "É certo que está despertando moito interese, polo que decidimos artellar este prazo extraordinario de reservas que iremos anunciando a través da páxina web e das redes sociais", explicó Traviesas.

A falta de abrirse al público, la tirolina ya está dejando sus primeras imágenes estos días con las primeras pruebas. El fin de semana se estuvo probando el cable avifauna, es decir, el que se coloca para marcar a las aves el paso de los cables y hoy está previsto ya probar el de la tirolina en sí.

EXPERIENCIA ÚNICA. La tirolina de más de 300 metros de longitud y 50 metros sobre el suelo y el poder visitar la única galería minera abierta al público en Galicia conforman una experiencia única que está llamada a convertir A Pontenova en un referente del turismo activo en A Mariña.

En el marco de la Ruta das Minas podrá visitarse la mina Consuelo, una de las que conformaba la explotación de hierro en el municipio y que además de minas dejó numerosas catas en montes del entorno. Como explica Celtia Traviesas, la idea es revivir la experiencia tal y como lo hacían los mineros a principios del siglo XX, por lo que el interior de la mina no cuenta con iluminación artificial y se entrará con arnés y con casco con luz frontal. "Entrar con iluminación forntal dá unha sensación moi bonita", asegura Traviesas, que subraya que prescindir de la iluminación también favorece que no sufran daños las formaciones geológicas del interior de la cavidad.

La ruta que incluye mina Consuelo y la tirolina parte de la Praza dos Fornos pontenovesa, donde se conservan los hornos que se convirtieron en una seña de identidad del municipio recordando su pasado minero y ahora también su futuro dándole vida de nuevo con otro concepto. De allí a la mina y una vez visitada, los participantes podrán optar por lanzarse en la tirolina, que recrea el trazado del antiguo tranvía aéreo, o bien seguir a pie hasta el horno de Boulloso, que también fue rehabilitado recientemente y que se localiza al pie del antiguo trazado del tren minero, ahora convertido en vía verde.