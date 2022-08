Rescatan a una familia en A Rapadoira tras volcar su embarcación

Los cinco tripulantes, tres adultos y dos menores, que viajaban a bordo de una embarcación recreativa frente a las playas de A Rapadoira y Altar fueron rescatados en buen estado por los socorristas de Barreiros, que tuvieron la ayuda de un joven que practicaba paddle surf en la zona.

Los socorristas barreirenses se encontraban en la playa de Coto cuando recibieron el aviso del vuelco de una lancha en Altar. Inmediatamente se trasladaron al arenal y cuando llegaron un joven que practicaba paddle surf en la zona estaba sacando del agua a uno de los tripulantes. Dos de los tres socorristas se metieron en el agua y con la colaboración del otro joven ayudaron al resto de tripulantes a alcanzar la orilla, tres de los cuales permanecían agarrados a la embarcación dada la vuelta. La lancha siniestrada fue trasladada por una zódiac de la empresa Maremasma a Porto Chico, en Foz.

Hasta el lugar se desplazaron el Pesca 2, que no abandonó la zona hasta que todas las personas estuvieron fuera del agua, y tres ambulancias de Urxencias Sanitarias por si fuera necesaria atención sanitaria. También se movilizó a la embarcación Saturno de Cruz Roja, que no llegó a la zona al no ser necesaria su intervención, y a patrullas por tierra de la Guardia Civil.

Desde el servicio de socorrismo barreirense quisieron agradecer la colaboración del joven que practicaba paddle surf, así como del personal de Maremasma. Asimismo, recuerdan que no está permitido estar en una embarcación cerca de la costa, puesto que la zona en la que se produjo el vuelco estaba solo a unos 60 metros de la orilla.

"Se non chega a ser polo rapaz igual non salían", comentó a El Progreso un testigo presencial. El suceso provocó momentos de tensión en el arenal, generando gran expectación, a su llegada, el helicóptero de emergencias.

Por el momento, se desconcen las causas del vuelco de la embarcación.