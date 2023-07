Dos jóvenes fueron rescatados sin haber sufrido heridas ni daños de otro tipo esta mañana por el servicio de Protección Civil de Barreiros cuando estaban practicando paddle surf, se cayeron a causa del fuerte viento que hay en toda la comarca oriental de A Mariña y tenían problemas para poder regresar a la costa.

Esta situación se produjo en la zona situada entre la playa barreirense de Arealonga y la ribadense de As Catedrais, en una zona de costa escarpada en la que no hay ninguna playa. Allí se encuentra una pasarela de madera desde la que un particular advirtió que los jóvenes se habían caído al agua y se encontraban en problemas por lo que alertó al servicio del 112 Galicia de lo que estaba sucediendo.

Desde el 112 Galicia se informó a Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil y al propio servicio de Protección Civil de Barreiros que, utilizando su zódiac, fueron los que consiguieron llegar antes a esa zona rescatando a los dos jóvenes sin problemas y trasladándolos a la playa de Arealonga.

La situación vino propiciada por el fuerte viento reinante que no solo les hizo caerse de la tabla de surf que se usa en esta modalidad en la que además se la empuja con un remo, sino que luego soplaba con tanta intensidad que les impedía regresar.

Ante el fuerte viento que está soplando los servicios de Socorrismo piden a los bañistas que se esa especialmente cuidadoso y se respeten las banderas que se colocan para evitar problemas ya que el mar se encuentra muy picado en la costa lucense.