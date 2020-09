Rescatado un bañista arrastrado por las corrientes en Barreiros

Un monitor de la escuela de surf Sensación de Barreiros rescató pasado el mediodía de este viernes a un bañista, de unos 60 años de edad, arrastrado por la corriente en la playa de Lóngara.

Sebastián Tauta estaba dando clases cerca de la orilla cuando le alertaron otros bañistas y un surfista que acudió con una tabla silbando al ver que un hombre estaba siendo arrastrado por el oleaje.

El monitor se lanzó al agua con un tabla. Cuando le alcanzó ya solo tenía la cabeza a flote. El surfista le remolcó con la tabla hacia tierra, donde comprobó que el hombre salió al límite de sus fuerzas, aunque no precisó asistencia sanitaria. “Se non chega a haber alguén na praia que puidese sacalo, non o conta”, comenta Sebastián.

Tanto la escuela como los surfistas que frecuentan el arenal realizaron ya más de 20 rescates en lo que va de verano. Desde Protección Civil de Barreiros agradecen el trabajo que realiza la escuela y considera que las corrientes del arenal de Lóngara, de cuyo peligro advierte la propia escuela señalizando la zona, hacen necesaria la presencia de vigilantes durante toda la temporada de baños estivales.