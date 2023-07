Rescatada una mujer a la que arrastraba la marea en A Rapadoira

Una mujer fue rescatada por unos surfistas este viernes por la mañana en la playa de A Rapadoira en Foz cuando era arrastrada por la marea. No precisó asistencia sanitaria.

Un particular alertó al 112 hacia las doce menos diez del mediodía para solicitar ayuda para una persona a la que arrastraba la corriente y que se encontraba a unos cien metros de la orilla. A esa hora los socorristas todavía no habían iniciado su jornada en el arenal y la central de emergencias movilizó al helicóptero de Gardacostas Pesca 2, que finalmente no tuvo que intervenir después de que los surfistas pudiesen rescatar a la mujer, de unos 56 años.

Al punto acudió un socorrista alertado del percance, la Policía Local de Foz, la Guardia Civil y una ambulancia, cuyo personal atendió en la playa a la mujer, que no precisó ser trasladada a ningún centro sanitario. El 112 también había avisado a Salvamento Marítimo y al Ges de Cervo.