"Repartimos 300 mascarillas para ayudar a gente en primera línea en toda España"

¿Dónde está pasando el confinamiento?

En casa, en el municipio de Foz, con mi familia.

¿Qué fue lo que más echa de menos en estos días?

Echo mucho de menos las sesiones de fotos que tengo pendientes de nuevas piezas para subir a la página web que inauguramos el pasado día 3 sobre trajes de época y artesanía en lino y seda. Ya está activa, pero estamos pendientes de poder incrementar los productos que ofertamos con las nuevas piezas que tenemos pendientes de ilustrar.

Entre las cosas que estuvo haciendo en estos días, está la confección de mascarillas. ¿Cómo surgió la idea, cuántas hizo y dónde se repartieron?

Hemos hecho unas 300, con las que cubrimos los pedidos que nos hicieron desde todo el territorio nacional, pues las ofrecimos por Facebook pidiendo solo que fuera para gente que realmente las necesitara. Hemos atendido a los que estaban en primera línea durante el estado de alarma, como personal de residencias de mayores, supermercados, gasolineras, enfermos oncológicos o gente recién salida de operaciones quirúrgicas. Ahora estamos haciendo otra línea de mascarillas con encaje y seda y otros productos, no aptas para el Covid-19, que están demandando boutiques como detalle para sus clientes.

¿A dónde fue el primer día que pudo salir a la calle a pasear?

No salí. No me ha apetecido mucho. Durante el confinamiento lo hice para ir al supermercado, pero cada dos semanas y hace un par de días bajé con los niños un rato.

¿Tiene pensado lo primero que hará cuando todo esto termine?

Las sesiones de fotos y, como no, ver al resto de la familia y a mis amigos.

¿Qué lección saca de esta situación que nos ha tocado vivir?

Que debemos cambiar los valores, que vivimos en un mundo consumista donde poderoso caballero es don dinero pero tenemos que darnos cuenta de que realmente importante es la salud y la familia, que debe estar por encima de todo, aunque debo decir que yo siempre lo he priorizado.