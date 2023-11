Reparada una avería en el lugar de Baltar, en O Vicedo, que estuvo seis días sin agua de la traída

El vecindario de Baltar y A Corva, en Xilloi (O Vicedo), aseguraba este jueves a media tarde que llevaba casi una semana sin agua de la traída, pero recuperaban el suministro a última hora de la tarde, según el alcalde, Jesús Novo. Un usuario decía que "só queremos que se arranxe, porque están os operarios traballando dende o venres pasado, dan e cortan a agua sen avisar, e sae sucia".

Los vecinos indican que "así non podemos poñer as lavadoras nin ducharnos, aínda que para beber e facer a comida non temos problema porque compramos auga embotellada. Cortan sen avisar, penso que a empresa debera ser máis responsable", señalan. También reconocían que el sábado el Concello les surtió con una cisterna, que se agotó a las cinco de la tarde, según el regidor.

Jesús Novo recordaba que "conseguimos unhas pezas e pensamos que está xa solucionada a rotura", pero cuando a media tarde acudió a revisar alguien había cerrado la llave de corte, que abrió el responsable de la empresa que le acompañó confiando en que llegase en breve a las viviendas, como sucedió.