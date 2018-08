El Ministerio de Fomento prevé adjudicar las obras de mejora en 20 kilómetros de la

N-642 el próximo mes de septiembre y, según precisaron este martes desde el PSOE, el inicio de la ejecución de los trabajos tras formalizar el contrato se hará en un plazo máximo de dos meses, por lo que antes de finales de año las obras podrían estar en marcha. "O PSOE, como partido que representa aos veciños e polo tanto defende sempre os seus intereses, mantén as súas reclamacións, estando no Goberno ou na oposición", destacó el martes el secretario general del PSOE en Lugo, Álvaro Santos, que durante la semana pasada mantuvo una reunión de trabajo en Fomento para abordar el estado de las carreteras estatales en la provincia.

"Somos conscientes das limitacións orzamentarias, do mísero presuposto do Estado que o PP deixou para a nosa provincia e da complicada composición do Congreso, pero contamos cun Goberno central do PSOE comprometido cos lucenses e coa provincia que está a traballar para desbloquear e axilizar os poucos proxectos presupostados para a nosa provincia e que nunca se levaron a cabo, pois o PP nada fixo", aseguró Santos.

El socialista también recordó que las obras que se adjudicarán en septiembre cuentan con un presupuesto de 2,9 millones de euros y que se llevarán a cabo entre Barreiros y Foz y entre Foz y San Cibrao. Además recordó que se está trabajando en la redacción del proyecto para la rehabilitación de los otros 30 kilómetros que tiene la vía.

Por su parte desde el PP pusieron en valor que en el pleno del martes de la Diputación se aprobara por unanimidad demandar a Fomento "a axilización da adxudicación e execución da obra de rehabilitación estrutural do firme da N-642 entre Barreiros e San Cibrao".

El diputado popular y alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, recordó que "o PP fixo os deberes no seu momento, de feito o anuncio de licitación da Dirección General de Carreteras para a rehabilitación estrutural do firme na N-642 foi publicado no Boletín Oficial do Estado o pasado 8 de xaneiro".

"Agora coa chegada do novo Goberno a pesar de que cambiaron os axentes que poden impulsar a obra, esta continua sen iniciar", indicó Salgueiro, que aseguró que preguntaron por los plazos que maneja Fomento para esta obra "xa que indican que a adxudicarán en setembro, e polo tanto, non se dará inicio á mesma ata máis adiante cando o anterior Goberno xa realizara a apertura de ofertas en marzo".