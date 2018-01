La rentabilidad de la pesca atrae a los fondos de inversión al sector

Capital fresco está llegando a la pesca, un sector que encara el 2018 con una excelente rentabilidad neta y que convence a fondos de inversión radicados en Centroeuropa. Lo refrendaba en Celeiro Miguel Ángel Peña, de la Unidad de Análisis Económico, Mercados y Análisis de Impacto de la DG Mare de la UE, al hilo del informe económico de la flota en un 2017 que ha dejado más facturación en A Mariña con menos kilos desembarcados.



A nivel local, distintos representantes y armadores también hablan de "años excelentes" y márgenes de hasta el 40% incluso en empresas pequeñas, por lo que no extraña que lleguen nuevos inversores en busca de capitales. "Es un sector de alto riesgo pero interesante en cuanto a la rentabilidad sobre activos tangibles fijos (45,7%)", decía Peña.



Las épocas en que aparecía el filántropo Bill Gates para comprar cuotas pesqueras y retirarlas del mercado, en plan conservacionista, parecen superadas aunque hay recelos en algunas pesquerías, incluso del Cantábrico. ¿Acabarán los grandes arrastreros factoría por desplazar a la actual flota de parejas y bakas? Porque la renovación de la misma, como también en flotas como la de palangre de superficie, no está muy animada. Más bien se desguazan barcos y la preocupación es patente por falta de relevo generacional a bordo.



Todo ello, en una flota como la gallega, que representa el 47% de toda la de la Unión Europea, pesa de manera importante en el futuro económico de los puertos, y en los de A Mariña en particular. Más del 70% de los pesqueros tienen menos de 12 metros de eslora y una edad media de 33 años. Hasta 24 metros , el 19% y 17 años de media, y por encima de esa eslora, la gran altura, el proceso de renovación está en marcha, con unidades pedidas recientemente.



Otra duda que subsiste son los precios de los combustibles, que se han mantenido a la baja en los últimos tiempos pero que pueden comprometer a algunas artes.