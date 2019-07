Renfe dice que no abrió las puertas del Feve del sábado "por seguridad"

Renfe justificó este lunes que el tren de Feve que paró en la noche del sábado, a las 21.45 horas, en la estación de Burela no abriese las puertas "por razones de seguridad, dado que no cabían más pasajeros" al circular "completo" el único vagón con que contaba el vehículo. La situación provocó indignación entre los grupos de jóvenes que se apiñaban en la estación burelesa para tomar este transporte hacia las localidades de Foz y Ribadeo, donde se celebraban El Carmen y la recreación indiana.

La compañía ferroviaria reitera que el tren "efectuó la parada reglamentaria y, dado que no se apeó ningún viajero, no se abrieron las puertas". El hecho de que solo apareciese la máquina a su llegada a Burela causó malestar entre los afectados, sucediéndose desde ese momento las críticas a un servicio deficitario en la comarca de A Mariña lucense.

La Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo considera que la falta de servicios, las averías continuas y las carencias de personal abocan al tren de vía estrecha al cierre definitivo. En este sentido, asegura que las administraciones hacen oídos sordos ante el clamor de una zona que ven abandonada en cuanto al transporte público.

ESTACIÓN DE AUTOBÚS. Por otro lado, el Partido Popular de Burela, liderado por Manuel Rouco, destaca que la conselleira de Infraestruturas cumplió lo anunciado hace dos meses al licitar la mejora de la estación de buses (que comparte andén con el tren), "demostrando que a Xunta de Feijóo é un Goberno de feitos, non só de palabras".

La agrupación subraya que "o PP cumpre coa nosa localidade, neste caso con máis de 70.000 euros de inversión nesta importante infraestrutura, mellorando a espera dos viaxeiros e das empresas concesionarias". Rouco cree adecuada esta forma de invertir en las comunicaciones y no lo ocurrido el fin de semana con el tren, "nuns días nos que era máis que previsible a máxima actividade no transporte público, debido á acumulación de grandes festas". El popular se pregunta si el alcalde y presidente de la Mancomunidad tiene algo que decir "ou só se queixa cando é outra cor política a que está situada na Moncloa".

Por su parte, la ejecutiva local de Compromiso por Galicia (CXG) en Burela se hizo eco de la noticia avanzada por el diario El Progreso respecto a que el último tren del día, que une Viveiro con Ribadeo, dejó tirados a los jóvenes que esperaban en la estación, lo que a su juicio prueba el interés del Gobierno central por desmantelar este servicio. Además, arremete contra el alcalde de Burela, Alfredo Llano, también como presidente de la Mancomunidad, asegurando que "lonxe quedaron as súas viaxes reivindicativas, facendo uso do 'agora mandan os meus' e agora non se pode molestar".CxG define esta actitud como «desleal con Burela e A Mariña".

Compromiso reclama plenos de la Mancomunidad y del Concello de Burela para solicitar el cese inmediato del presidente de Renfe en Galicia, Javier Pérez López. La formación incide en la necesidad de defender los servicios públicos, la igualdad territorial y la puesta en valor de los existentes.