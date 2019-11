Renato recibe elogios por su gesto de juego limpio en Ferrol

El gesto de deportividad de Renato ante O Parrulo en el derbi gallego de la Primera División masculina no pasó desapercibido en el mundo del fútbol sala, rendido al caboverdiano del Pescados Rubén, gran protagonista de las últimas horas en las redes sociales. La acción se produjo con 1-0 en el marcador, a favor de los ferrolanos, cuando el joven mariñano robó un balón cerca del área rival, pero prefirió no encarar al meta y lanzó el balón fuera por juzgar que había cometido falta sobre el rival.

"Foi un lance do xogo no que lle din un golpe forte nas costas a Iván Rumbo e por iso xulguei que non debía continuar a xogada, foi algo que xa pasou outras veces nos adestramentos e tampouco quero darlle moitas máis voltas"

El propio meta del Parrulo fue el primero en felicitar a Renato por una acción que el jugador naranja calificó como «instintiva» y que no pensó demasiado. "Foi un lance do xogo no que lle din un golpe forte nas costas a Iván Rumbo e por iso xulguei que non debía continuar a xogada, foi algo que xa pasou outras veces nos adestramentos e tampouco quero darlle moitas máis voltas", aseguró el joven, todavía dolido por la derrota sufrida en Ferrol.

Renato es consciente de que podría haber tenido opciones de marcar gol, pero deja bien claro que «unha xogada non cambia un partido, tivemos outras moitas opcións durante o encontro», señaló el canterano burelés, que precisamente considera esa falta de finalización como el gran problema que está teniendo su equipo a la hora de sacar adelante los partidos. "O de Ferrol foi unha proba máis de que o equipo traballa moito, ten as ideas claras e xoga ben, pero é verdade que nos custa moito facer un gol, iso é o que nos está penalizando porque en xogo estivemos tan ben ou mellor que o Parrulo".

El jugador cree que tampoco la suerte está acompañando a su equipo en los detalles que deciden los partidos. "Os rivais fan goles de rebote ou en xogadas que parecen non ter perigo e a nós pásanos ao revés, supoño que cando estás abaixo todo tende a saír mal, pero imos seguir traballando para que as cousas cambien", aseguró el jugador, que no cree que la clasificación sea una justificación para explicar el bloqueo burelés ante las porterías rivales. "Sabiamos que sería unha tempada complicada e a táboa o que di é que hai moita igualdade, xa que temos a varios rivais a un só partido", dice.

El cuadro burelés trabaja desde ayer pensando en el partido del viernes (Vista Alegre, 21.00 horas) ante el Jaén, sexto clasificado. El equipo que entrena el exburelés Dani Rodríguez trata de afianzarse entre los ocho mejores, pero el Pescados Rubén lleva dos partidos sin perder en casa y Renato confía en prolongar esa racha. "Estou convencido de que podemos sacar adiante o encontro, xogamos na casa e no Vista Alegre somos difíciles de superar, temos que manter a concentración durante os 40 minutos", concluyó.