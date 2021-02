Renato: "El parón nos ha venido bien para reflexionar y corregir errores"

A PESAR de que cuenta con tan solo 23 años, Renato Lopes Furtado es uno de los veteranos de la plantilla del Pescados Rubén. El jugador lleva instalado en la primera plantilla desde hace casi un lustro y cada año mejora sus prestaciones. Con siete goles es el tercer máximo artillero esta campaña del equipo, que visitará el domingo al potente Inter tras haber estado diez días en casa por dos positivos de covid.

¿Qué tal la vuelta a los entrenamientos?

Estamos teniendo una semana dura. Nos tenemos que poner a tono para llegar en las mejores condiciones al partido del domingo.

Tras diez días sin entrenarse aparece el Inter, ¿es un rival propicio?

En los últimos encuentros hemos demostrado el equipo que queremos ser y el Inter es un buen rival para poder sacar los tres puntos. Tenemos que salir muy metidos en el partido, no regalar ni conceder y tener muy claro a lo que queremos jugar.

¿Cómo les sentó el parón obligado por los casos de covid?

No nos sentó mal, incluso te puedo decir que nos vino bien para reflexionar sobre los errores que cometimos en las últimas jornadas y para llegar al partido del domingo y al resto de la temporada con las ideas claras.

¿Cómo llevó personalmente diez días encerrado en casa?

Por fortuna tengo bastante material, con bici y cinta para correr, pesas... hice un poco de todo para no perder el buen tono. Y a nivel de entretenimiento pues jugué a la ‘play’ y vi algunas películas.

El equipo empezó bien la Liga, con dos triunfos, pero en 16 partidos solo han conseguido ganar otros dos encuentros.

Yo al equipo lo veo bien. Es verdad que tuvimos un pequeño bajón, pero estamos trabajando cada semana para mejorar y que no nos metan goles tan fácilmente.



¿El mayor problema del equipo está en el plano defensivo?

Sí, estamos teniendo muchos fallos en defensa y trabajamos para corregirlo. Tenemos que tener más concentración e intensidad.

Hablando de un balance a nivel general, ya transcurrida la primera vuelta, parece que tienen mejor plantilla que la temporada pasa da. ¿Es el mejor grupo de jugadores con los que has jugado en el Pescados Rubén?

Sí, puede ser que sí. Es una plantilla bastante equilibrada, con jugadores de aquí y algunos de fuera que nos ayudan mucho. Es una de las mejores plantillas, sin duda.

¿Cómo se encuentra Renato a nivel personal?

Yo me veo bien. Intento trabajar todas las semanas para aportar cosas al equipo, en defensa, con goles, en lo que me toque.



Una de las claves de su mejora es la confianza que ha depositado siempre en usted Juanma Marrube, el técnico, ¿no?

Sí, es muy importante que te den confianza para demostrar lo mejor de ti.



De regreso a la Liga y a la actualidad, parece que hay un grupo de siete u ocho equipos que van a pelear por no descender a Segunda División, ¿no?

Sí. La Liga está muy igualada, y nos vamos dejar todo en la pista para conseguir los objetivos.



Ve puerta con facilidad.

Sí, llevo siete goles. Tengo la virtud de que le pego bastante duro a la pelota y poco a poco voy progresando.

¿Cómo valora desde su perspectiva el título de mejor del mundo para el equipo femenino?

Muy bien, todo lo que sea bueno para el club es una alegría y un orgullo. Es algo que no se consigue todos los días.



¿Se plantea seguir toda su vida deportiva en el Pescados Rubén Burela o tiene ambición de fichar por algún club de los llamados grandes?

El Burela FS es también un club grande, aunque humilde. Yo creo que todo jugador entrena y juega para llegar algún día a un equipo grande, a un equipo top.