Remolcado a Celeiro un mercante cunha avaría na hélice de proa

O mercante Masha D, que atracou a última hora da mañá deste mércores no peirao comercial de Celeiro, accedeu ao porto escoltado polo práctico da Mariña Occidental e Ortegal, Jorge Díaz, e coa asistencia dun dos remolcadores Sertosa, que presta servizo para a factoría de Alcoa en San Cibrao, pola avaría que presentaba na hélice de proa.

O cargueiro, de 108 metros de eslora e 18 de manga, construído en madeira no ano 2006 e coa bandeira de Portugal, anunciou antes de zarpar do porto de Setúbal no país veciño que sufría esa avaría, tal e como obriga a normativa marítima que debe comunicar calquera embarcación que sofre algunha deficiencia que poda afectar á súa navegación ou á manobrabilidade.

O consignatorio do buque foi quen se encargou de realizar a pertinente notificación. Isto fixo que desde Celeiro se coordinase a dispoñibilidade dun remolcador para asistilo durante a manobra de entrada ao porto, actuación que acostuma requirir Capitanía Marítima nestes casos.

A avaría do mercante condicionaba a manobra de atraque ao non estar operativa a hélice de proa, aínda que esta circunstancia non inflúe á hora da navegación, segundo precisa o práctico a cargo do porto celeirense.

O barco quedou atracado cara ás dúas e media da tarde no peirao de Celeiro e media hora despois comezou a carga da mercancía que transportará.

A manobra realizouse sen ninguna complicación, ao que tamén contribuíu o bo estado que presentaba o mar na xornada deste mércores.