Remior, Coto y Fontela-Valea recuperan la bandera azul

La recuperación de las banderas azules en tres de las muchas playas de Barreiros es la novedad más destacada en A Mariña con las distinciones que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) para este año 2020.

En total son 18 enseñas en la costa de Lugo: dos en Ribadeo (As Catedrais y Os Castros-Illas), tres en Barreiros (Acantilado-Remior, Coto y Fontela-Valea), cinco en Foz (Peizás, As Polas, Areura, Llas y Rapadoira), dos en Viveiro (Abrela y Area), una en Xove (Esteiro), una en Cervo (O Torno), tres en Burela (A Marosa, Ril y O Portelo) y dos en O Vicedo (Abrela y Xilloi). Además, también logra la distinción el puerto deportivo de Ribadeo.

"Desde o equipo de goberno valórase moi positivamente a recuperación do distintivo para as praias de Barreiros, non por ter un distintivo máis, se non por ser este un fenómeno social, recoñecido e valorado, a nivel mundial, por milleiros de persoas o que contribuirá a dinamización turística", señalaron este martes desde el consistorio presidido por Ana Ermida.

La valoración también fue buena por parte del regidor focense, Fran Cajoto al conservar las banderas de A Rapadoira, Llas, Peizás, As Polas y Areoura. "Somos o concello da Mariña, con diferenza, que máis bandeiras azuis obtén e iso dá mostra da calidade dos nosos areais e auga de baño, e dos servizos que ofrecen. Ademais, este ano recupérase ese distintivo para o sendeiro entre praias de A Rapadoira e Areoura, o que denominamos Ruta das Praias", destacó el regidor.

Burela recupera O Portelo y preocupan las subvenciones de la Xunta para los socorristas

SOCORRISTAS, ASUNTO CLAVE. Cajoto reconoce lo agridulce de la noticia al recordar que el pasado año decidieron no izar las banderas azules en las playas para poder distribuir los socorristas y que estuvieran más vigiladas y seguras, incumpliendo así los ratios de arenales con bandera azul. Fue por "responsabilidade" y este año todavía aguardan "polas subvencións da Xunta para contratar socorristas porque aínda non chegou esa resolución, cando estamos practicamente a mediados de xuño e vemos que se non chega a subvención habitual non poderemos abrir as praias en condicións en xullo".

La seguridad preocupa más en Foz que la bandera azul. "Están ben, son unha mostra de calidade pero non garanten esa seguridade que queremos ter cos socorristas necesarios, esperemos que a Xunta resolva pronto", dijo. También al edil de medioambiente ribadense le preocupa esta cuestión y las que acarrea la pandemia: "Haberá outros requisitos a maiores que cumprir, debido ao Covid-19. Ribadeo está pendente de coñecer cantos socorristas lle subvencionará a Xunta para planificar o vindeiro verán".

Precisamente, el Concello de Cervo destacó este martes el reconocimiento a O Torno, en San Cibrao, por la playa y su sendero natural de 2,36 kilómetros, recordando que ya a finales de mayor emplazó socorristas municipales —tiene 6 en plantilla— en el arenal para velar por los usuarios ante la previsión de llegada del buen tiempo y coincidiendo con el alivio de las medidas restrictivas en Galicia por la pandemia.

Galicia recibe banderas azules para 107 playas

Cervo consigue el reconocimiento para la carpintería de Ribeira Fra y el alcalde, Alfonso Villares, valora que son "un incentivo máis para seguir traballando co compromiso coa contorna e promovendo hábitos responsables nas nosas praias", aludiendo a la necesidad de respetar el distanciamiento social. Sus socorristas tendrán gafas protectoras especiales, geles y material anti Covid-19, y pedirán responsabilidad en el uso de los arenales.

Para el alcalde de Burela, Alfredo Llano, las banderas azules para A Marosa, Ril, O Portelo (que la recupera), así como para el aula Gaia, el Barco Museo y el paseo litoral burelés demuestran que la calidad de las aguas es "excelente" y espera contar con socorristas desde el 1 de julio. "Agora debemos acompañar todo isto, que é unha alegría para o Concello, tamén do persoal suficiente para salvamento e ir organizando todo para poder garantizar a seguridade", afirmó.

GALICIA. La Xunta de Galicia reconoció este martes la labor de los concellos para mantener la comunidad en el podio de banderas azules de España, al sumar 107 playas y 133 con puertos deportivos, aulas de la naturaleza y paseos, en 33 concellos. A Coruña y Arteixo, y sobre todo Sanxenxo con 17 banderas, destacan con los distintivos (suma A Lapa y O Espiñeiro) o Vigo con 10 (recupera Carril), cosechan muchas banderas. Solo Valencia, con 134 distintivos, supera a Galicia en número.

Una costa excepcional