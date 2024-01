Remedios Vale Rodríguez cumplió este martes cien años. Un siglo. Nació el 2 de enero de 1924. Ha vivido los grandes acontecimientos del siglo XX, desde la Guerra Civil en España, cuando era una adolescente, hasta la llegada de hombre a la luna o la caída del muro de Berlín. Ayer lo celebró en su casa de O Vicedo junto con sus seres queridos.

"Ella está encamada, pero está bien, no tiene dolores, se maneja con el teléfono y la televisión, tiene todos los sentidos bien, lo único es que no anda", explica Manuel Riveira Vale, que es el segundo por la izquierda arriba en la foto. Su otro hermano es Bernardo, de verde, primero por la izquierda. Ambos quisieron estar presentes, como no podía ser de otra manera, en un cumpleaños tan especial como los 100 años de su madre. La tarta vino desde Ortigueira, donde reside Bernardo.

En la foto, además de Manuel y Bernardo, aparecen más familiares, ocho en total, que se juntaron para celebrar el cumpleaños de Remedios. "Además de la tarta hubo flores, bombones, regalos...", afirma Manuel, que cuenta que le dijo su madre: "Agora xa está ben, xa cheguei aos cen". No todos los días se cumple un siglo, así que ¡muchas felicidades!