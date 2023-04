El reloj restaurado de Santa María de Viveiro puede visitarse antes y después de las misas

El Concello de Viveiro expresó este sábado su satisfacción por el resultado de la restauración del antiguo reloj mecánico municipal de la iglesia de Santa María. Tras la minuciosa labor fue montado provisionalmente para que pueda ser visitado y después de su exposición se instalará de nuevo en la torre de la iglesia, poniéndolo en funcionamiento otra vez.

Las personas interesadas en disfrutar de dicha joya artística de Viveiro podrán verla antes o después de las misas que se ofician los martes, jueves y sábados, a las siete y media de la tarde, y los domingos, a las once de la mañana.

La empresa Lages Electrónica realizó este trabajo, que consistió en el acondicionamiento de las agujas, minuteros y la transmisión de las dos esferas exteriores.

Incluyó una restauración general de la antigua máquina construida en 1861 por la prestigiosa casa francesa Arsene Cretin-L'Ange e instalada por el relojero coruñés Ramón A. Iglesias Abeleira. Además acondicionaron el habitáculo en que estaba.

“Estamos felices do resultado destes traballos que son clave para o mantemento do amplo patrimonio artístico co que conta Viveiro”, indica la alcaldesa María Loureiro, quien añade que enviarán invitaciones a los centros educativos para que los jóvenes puedan conocerlo. El cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo, explicará a los escolares la valía e historia de la pieza, señala