Un relato de superación

Iria Heath Montero, traballadora na casa da cultura de Burela, presentou salón de conferencias da localidade o seu primeiro libro, Entre la cordura y la locura, un compendio de relatos autobiográficos nos que fai un percorrido por episodios duros para calquera persoa —a perda dos pais sendo nova, unha enfermidade mental e a lacra da violencia de xénero— pero dos que sae máis reforzada e forte, pois "de todas as cousas se saca unha ensinanza, unha aprendizaxe; ensinan a progresar na vida e a facerte mellor persoa".

A autora, natural de Santiago de Compostela, de pai peruano e nai ourensá, refai a súa vida na Mariña. "Viñen para Burela por un tema de violencia de xénero, estiven nun piso de protección un ano", conta, e aquí acabou de escribir este libro que empezara durante o confinamento. "Para min é unha terapia escribir", afirma Iria Heath, que xa ten encamiñado un segundo libro sobre saúde mental.

O que vén de presentar recolle "microrrelatos baseados todos nunha parte da miña vida, con personaxes e historias reais", de cousas que viviu desde a súa infancia. "Relato a historia do falecemento dos meus pais, que faleceron os dous de cancro e foi moi duro. Había xente que me criticaba, que dicía que eu non sentía nin padecía, pero eu estaba en shock. Unha persoa que non chora non quere dicir que non o sinta», explica.

Cando iso pasou el e seu irmán tiñan 19 e 21 anos e non contaban con máis familia, e aos 23 anos ela enfermou dunha doenza mental. "Refacer a miña vida desde esa base, acabar a carreira, traballar... non foi doado", sinala Iria, quen levaba desde os 17 anos en Inglaterra, onde estudou a carreira de empresariais e traballou na banca. Estivera dous anos en Canterbury e logo en Londres, unha cidade da que tamén fala do libro porque "lle encantou e cando volvín para aquí porque non me atopaba ben de saúde tardei moitos anos en desnamorarme", conta.

"O que escribo pode axudar á xente que non tivo unha vida fácil, para que vexan que hai outra xente con problemas e que ao final de todo se sae", di Iria Heath Montero

A Iria sempre lle gustou escribir. "De pequena miña nai e meu pai mercáronme un libro que era Taller de escritura e a partir de aí ía sacando cousas. Aínda o teño", di, e agora faino máis en serio para "axudar á xente que non tivo unha vida fácil, para que vexan que hai outra xente con problemas e que ao final de todo se sae querendo".

O libro que presenta hoxe ten 76 páxinas e é de fácil lectura "para que poida chegar a todo o mundo" e publicouno a editorial Diversidad Literaria. "Presentara un escrito para un concurso e aínda que non ganara quedara entre os finalistas e daban a oportunidade de publicar un libro, se mandaba un boceto e daban o OK", como así sucedeu, di Iria, quen comenta que a publicación "está tendo moi boa acollida e crítica".

O segundo, sobre saúde mental

De feito a mesma editorial vai editar o seu segundo libro, que se chamará ¿Por qué no hablamos sin tapujos? Hablemos de salud mental. "Teño un problema de saúde mental dende hai moitos anos e conto esa historia desde dentro. Vou contando as miñas experiencias e cousas que fago se teño ansiedade ou me atopo mal, para axudar a outra xente", di a autora, quen comenta que agora parece que estes problemas están "de moda", cando "xa hai moitos anos que a xente ten problemas de saúde mental".