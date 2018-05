Reivindican un criterio claro para poder entrar en la Illa Pancha en Ribadeo

El colectivo Por Nuestro Faro reclamó a la Autoridad Portuaria Ferrol San Cibrao que establezca unos criterios claros y públicos para poder acceder al islote de la Illa Pancha ya que aseguran que en la actualidad está entrando allí alguna gente mientras que a otra se les prohíbe el paso sin que, aseguran, haya ninguna razón objetiva para que se pueda o no entrar allí.

En la solicitud enviada a la Autoridad Portuaria indican que la pasada semana, durante el puente, "puidemos constatar de novo a presencia de persoas facendo fotos no interior da illa Pancha. Referímonos a persoas que supostamente non son usuarias dos apartamentos. Non pretendemos persoalizar nen temos nada que comentar respecto das persoas concretas, o único que prantexamos e por que uns si e outros, en gran maioría, non".

Añaden que con anterioridad vieron a grupos de gente realizando una fiesta familiar y en otra ocasión vieron a niños de un colegio. Explican que para ellos es "estupendo que estas persoas poidan disfrutar dun entor o tan evocador como é o da Illa Pancha. Pero cáese do seu peso que non son nen usuarias dos apartamentos, nen mariscadoras, nen funcionarios de Puertos. Polo tanto dirixímonos por escrito á Autoridade Portuaria para esixir que nos expliquen as circunstancias que permiten o acceso a este espazo reservado para algúns casos particulares mentras que sigue vedado para veciños e visitantes".

También avanzan que van a dirigirse a Puertos del Estado para que les muestren el expediente que justifique el cierre del islote porque "ese expediente contradi a previsión da Lei de Costas que obriga a deixar unha franxa de seis metros de servidume de tránsito para o acceso libre das persoas». Recuerdan que «se por algunha circunstancia esta servidume de tránsito estivese suprimida ou restrinxida debe existir un expediente administrativo que o xustifique".