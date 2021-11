El reino del shiitake está en Remourelle

Cuando Suso López Penabad y Pedro Rodil se lanzaron a la producción de setas ecológicas no sospechaban que habían conseguido dar en el clavo con un nicho de mercado enorme que les hace vender al instante todas las setas que producen.

Trabajan de momento en exclusiva el shiitake, aunque tienen la vista puesta en otros hongos como el maitake o el reishi. Pero de momento siguen añadiendo los troncos de roble o castaño a su finca en Remourelle en los que inoculan los hongos del shiitake y desde ella trabajan para conseguir criar una seta de una calidad extraordinaria, con una textura increíble que hace que se la rifen en restaurantes tan contrastados como el San Miguel de Ribadeo o O Lugar do Sixto en Cordido.

Su proyecto va dando pasos y fueron incrementando poco a poco su capacidad de producción, aunque sigue por debajo de la demanda que tienen.

Futuro: en unos años les gustaría producir maitake y reishi

Suso López cuenta que todo lo que hacen sigue siendo exactamente lo mismo: humedecer los troncos, llevarlos a un lugar aislado de los insectos, inocularles el hongo y esperar: trabajo, agua y paciencia.

Dice que es todo lo que necesitan y añade que están particularmente felices de esa filosofía: "A min suponme incluso unha forma de desestresarme. Para min traballar alí é algo que me relaxa moitísimo e estou moi a gusto. Tanto co traballo como co resultado que estamos obtendo", dice, aunque lamenta que a veces "haxa xente que chama pedíndome setas e non podo servilos porque non hai. Aquí non podemos apuralas para que saian e medren. Isto vai ao seu ritmo".

Y así seguirá, aunque avanza que por su cabeza ronda empezar a producir maitake o reishi "que serían así o trío de ases das setas asiáticas, por así dicir. Pero iso de momento estamos facéndoo a nivel experimental. Haberá que esperar un par de anos para saber se podemos producilas ou non".

MEJORAS. Como su método de trabajo es tan simple como pausado, apenas hubo cambios desde que arrancaron "salvo unhas melloras de acceso á finca que tamén nos deron bastante que facer a nivel administrativo, e iso que só era facer unha pasarela nun sitio onde xa a houbera antes".

Proyecto: quieren que se visite la finca como un entorno natural

Pero está mucho más animado "porque vemos que a seta sae e gusta. De momento só nos deu problemas o clima, que é o que máis nos afecta. Os cambios de temperatura bruscos, o calor excesivo, o frío excesivo... Todo iso inflúenos moitísimo e esas son as cousas que nos poden paralizar a produción, porque realmente é o único ao que nos expoñemos. Todo o demais é totalmente natural porque non botamos nada nin para os bichos que poden atacalas. O único, unha malla. Iso é todo. Ben, iso e andar con coidado para ter a porta aberta o menor tempo posible cando entramos ou saímos", precisa.

Y solo con eso dice que consiguen "unha calidade suprema. Esta é unha seta que en oriente se usa moito de forma medicinal e aquí incluso é substituta da carne para os veganos. Por algo será. Pero a realidade é que a nivel gastronómico na cociña mantense perfectamente. Dá un sabor extraordinario aos platos ben sexa como ingrediente central ou como guarnición, aínda que a realidade é que se trata dun alimento que non necesita nada máis".

Comercio: Shiifos logra vender todo lo que consigue producir

A ello añade otros beneficios como su resistencia en el frigorífico o su rendimiento "porque se a seta sae ben aprovéitase todo, non merma como outras, e todo iso é algo que a xente aprecia e por iso, creo, ten tanto éxito".